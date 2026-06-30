Fudbalski klub Partizan kažnjen je od strane UEFA zbog kršenja finansijskih pravila

Izvor: Milan Rašić/MN Press

UEFA je izrekla novčanu kaznu Partizanu zbog kršenja finansijskih propisa, saopšteno je iz sjedišta evropske kuće fudbala u Nionu. Crno-bijeli će morati da uplate 200.000 eura i neće imati mogućnost žalbe na ovu odluku.

Odluku je donijelo Tijelo za finansijsku kontrolu klubova (CFCB), koje je tokom provjere poslovanja utvrdilo da Partizan u trogodišnjem periodu zaključno sa 2025. godinom nije ispunio određene zahtjeve koji se odnose na pravila o zaradi. Pored beogradskog kluba, pod sankcijama su se našli i Juventus, Njukasl, Nica, Santa Klara i Astana. Najveću kaznu dobio je Juventus, koji će morati da izdvoji čak 20 miliona eura, dok je Njukaslu određena upola manja sankcija.

Kako navodi UEFA, svi pomenuti klubovi prihvatili su sporazum o poravnanju i saglasili se sa zaključcima da nisu u potpunosti ispunili finansijske obaveze propisane pravilnicima evropske kuće fudbala.

Osim novčane kazne, Partizan je pristao i na dodatne mjere, pa će u narednom periodu imati ograničenja kada je riječ o registraciji novih igrača na A listi za evropska takmičenja.