Cijene ulaznica za meč Hrvatske i Portugala vrtoglavu su poskupile

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Duel Hrvatske i Portugalije u osmini finala Svjetskog prvenstva izazvao je ogromnu pažnju navijača, a razlog nije samo značaj utakmice. Mnogi vjeruju da bi ovo mogao da bude poslednji nastup Luke Modrića ili Kristijana Ronalda na Mundijalima, što je dodatno povećalo interesovanje za susret.

Zbog toga su cijene ulaznica za meč u Torontu dostigle nevjerovatne iznose. Prema pisanju kanadskih medija, na pojedinim platformama za preprodaju karte se nude i za 30.000 kanadskih dolara, odnosno oko 18.500 eura.

Veliku ulogu u potražnji ima i brojna dijaspora u Kanadi. U širem području Toronta živi oko 140.000 ljudi portugalskog porijekla, dok se procjenjuje da hrvatska zajednica broji oko 35.000 stanovnika. Zbog toga se očekuje gotovo ispunjen stadion i atmosfera dostojna finala. Zanimljivo je da su ulaznice, kada ih je FIFA prošle godine pustila u prodaju, koštale između 335 i 875 kanadskih dolara. Danas je za najjeftinije mjesto potrebno izdvojiti više od 2.600 kanadskih dolara, što dovoljno govori o interesovanju za ovaj meč.

Hrvatska i Portugalija sastaće se 3. jula od 1 čas posle ponoći po srednjoevropskom vremenu.