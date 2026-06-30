Vikinzi idu na Selesao u osmini finala.
Fudbaleri Norveške plasirali su se u osminu finala Svjetskog prvenstva.
Norveška je u utakmici šesnaestine finala savladala Obalu Slonovače u Dalasu rezultatom 2:1.
Strijelci za Norvešku bili su Musa u 39. i Haland u 86. minutu.
Izjednačujući gol za Obalu Slonovače postigao je Dijalo u 74. minutu.
Norveška će se u osmini finala sastati sa Brazilom.
Obala Slonovače je mnogo bolje ušla u meč. Neutralisali su napadački potencijal Norveške i sve više preuzimali kontrolu na terenu.
Ređali su se opasni napadi pred golom Vikinga, a Konan u 21. i Pepe u 28. minutu imali su dobre prilike da donesu vođstvo svojoj selekciji.
I kako to obično biva kada se najmanje očekivalo usledila je kazna. Norveška je povela u 39.minutu, golom Muse i to kakvim. Fantastična "kifla" u samo rašlje nemoćnog Fofane. Prethodno ga je uposlio Odegard, a Musa otvorio stopalo i sjajnoi naciljao.
Samo tri minuta kasnije Norveška je umalo duplirala prednost. Nakon kornera, uslijedila je velika gužva u petercu i Slonovi su na jedvite jade otklonili opasnost.
U nastavku velika inicijativa Obale Slonovače. Nikolas Pepe je imao nekoliko izglednih situacija, ali nikako ga nije htio gol na ovom susretu.
Kazna je umalo uslijedila u 64. minutu kada je nakon kornera Odegarda i udarca Serlota, loptu sa gol linije izbacio Konan.
U 74.minutu stiglo je zasluženo izjednačenje. Dijalo je strijelac posle sjajnog prodora po desnoj strani. Poslao je loptu u lijevi ugao nemoćnog Nilanda.
Tada je Norveška krenula mnogo ofanzivnije, što se isplatilo u 86. minutu, kada je Haland postigao pobedonosni gol na meču.
Nakon akcije u tri poteza po desnoj strani, samo je ubacio loptu u mrežu i poslao svoju reprentaciju u osminu finala Mundijala.