Vikinzi idu na Selesao u osmini finala.

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Fudbaleri Norveške plasirali su se u osminu finala Svjetskog prvenstva.

Norveška je u utakmici šesnaestine finala savladala Obalu Slonovače u Dalasu rezultatom 2:1.

Strijelci za Norvešku bili su Musa u 39. i Haland u 86. minutu.

Izjednačujući gol za Obalu Slonovače postigao je Dijalo u 74. minutu.

Norveška će se u osmini finala sastati sa Brazilom.

Obala Slonovače je mnogo bolje ušla u meč. Neutralisali su napadački potencijal Norveške i sve više preuzimali kontrolu na terenu.

Ređali su se opasni napadi pred golom Vikinga, a Konan u 21. i Pepe u 28. minutu imali su dobre prilike da donesu vođstvo svojoj selekciji.

I kako to obično biva kada se najmanje očekivalo usledila je kazna. Norveška je povela u 39.minutu, golom Muse i to kakvim. Fantastična "kifla" u samo rašlje nemoćnog Fofane. Prethodno ga je uposlio Odegard, a Musa otvorio stopalo i sjajnoi naciljao.

Samo tri minuta kasnije Norveška je umalo duplirala prednost. Nakon kornera, uslijedila je velika gužva u petercu i Slonovi su na jedvite jade otklonili opasnost.

U nastavku velika inicijativa Obale Slonovače. Nikolas Pepe je imao nekoliko izglednih situacija, ali nikako ga nije htio gol na ovom susretu.

Kazna je umalo uslijedila u 64. minutu kada je nakon kornera Odegarda i udarca Serlota, loptu sa gol linije izbacio Konan.

U 74.minutu stiglo je zasluženo izjednačenje. Dijalo je strijelac posle sjajnog prodora po desnoj strani. Poslao je loptu u lijevi ugao nemoćnog Nilanda.

Tada je Norveška krenula mnogo ofanzivnije, što se isplatilo u 86. minutu, kada je Haland postigao pobedonosni gol na meču.

Nakon akcije u tri poteza po desnoj strani, samo je ubacio loptu u mrežu i poslao svoju reprentaciju u osminu finala Mundijala.