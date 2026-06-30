Partizan se oglasio posle prebijanja svog trenera Marka Jovanovića koji je završio u Urgentnom centru.

Izvor: MN Press

Partizan je potvrdio strašnu vijest, trener Marko Jovanović (38) je prebijen. Napale su ga tri osobe i završio je u Urgentnom centru. Nekadašnji trener prvog tima je sada šef struke Teleoptika i sa ekipom se nedavno vratio u Prvu ligu Srbije.

Zbog užasnog događaja i svega što se dogodilo reagovao je i klub saopštenjem koje prenosimo u cjelosti:

"Fudbalski klub Partizan najoštrije osuđuje današnji napad na Marka Jovanovića, bivšeg igrača Partizana i sadašnjeg trenera FK Teleoptik. Jovanovića su napale tri osobe, a on se nakon ovog nemilog događaja nalazi u Urgentnom centru.

FK Partizan zahtijeva od nadležnih državnih organa hitnu i sveobuhvatnu istragu ovog slučaja, identifikaciju svih izvršilaca i preduzimanje zakonom predviđenih mjera", navodi se u saopštenju.