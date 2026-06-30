Taksista Hazir S. vratio je novčanik Manuela Nojera, ali je ostao razočaran poklonom koji je dobio za trud.

Izvor: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia

Jedan od najboljih golmana svih vremena Manuel Nojer završio je reprezentativnu karijeru na najgori mogući način. Vratio se ovog ljeta neočekivano među stative Njemačke, trebalo je da bude pojačanje za titulu koje je isplanirao selektor Julijan Nagelsman, ali ispostavilo se da je to bila greška koja je pokrenula rušenje "elfa" kao kule od karata.

Nojer je branio vrlo slabo u grupnoj fazi, gdje je praktično svaki šut završio iza njegovih leđa, dok nije uspio da se proslavi ni u penal-seriji protiv Paragvaja, koji je na kraju imao bolje izvođače sa "kreča". Zato se ponovo priča o tome da je na golu Njemačke bio nezasluženo, nauštrb odličnog Olivera Baumana, samo zbog toga što nije u formi, ali je dobar sa Nagelsmanom od koga je čak stariji dvije godine.

Iako vrhunski golman, u istoj ravni sa Bufonom i Kasiljasom, Nojer nije stekao mnogo prijatelja u fudbalu i o njemu su uglavnom govorili kao arogantnom. Sličan utisak stekli su i navijači koji su imali prilike da razgovaraju sa njim, pa je tako čuvena priča jednog taksiste koji je prije nekoliko godina "raskrinkao" Nojera.

Kako je Nojer prevario taksistu?

Izvor: Christian Schroedter / imago sportfotodienst / Profimedia

Manuel Nojer izgubio je novčanik dok se vozio taksijem prije četiri godine, a kada ga je Hazir S. pronašao na zadnjem sjedištu, odlučio je da bude pošten. Nije se nijednog trenutka premišljao i odlučio je da vrati novčanik jednom od najplaćenijih fudbalera u Njemačkoj - i to na kućnu adresu. Vidio je adresu u ličnoj karti i sjeo je zatim u svoj automobil, krenuo je na njegovo skupocjeno imanje u Tagerzneu, gdje je "poljubio vrata", ali je bio uporan i dobio je adresu Nojerovog agenta.

"Otvorio mi je vrata, sve sam predao i ostavio svoje kontakt podatke", rekao je taksista Hazir S. u razgovoru za njemački "Bild" i dodao da se nadao da će ga Manuel Nojer fino počastiti za to što nije morao ponovo da pravi sve kartice, dokumenta...

A taxi driver found Manuel Neuer's wallet in the back of his cab after a fare in Munich. Inside was €800 in cash and two credit cards.



Hazir, a father of four, drove 120 kilometres to return it to Neuer's manager in person. Two weeks later, a box arrived at his door.



Inside…pic.twitter.com/oDIsm76Wn9 — The Away Fans (@theawayfans)June 10, 2026



Nakon dvije nedjelje dobio je paket od Manuela Nojera. U njemu je bio njegov originalni dres sa autogramom, a nije bilo ni poruke zahvalnosti što je posebno zasmetalo taksisti Haziru koji tvrdi da je potrošio preko 400 evra na gorivo dok je tražio golmana, što ga je ostavilo bez teksta.

Taksista odmah "otkucao" Nojera

Nije dugo trebalo da svi njemački mediji prenesu ovu vijest o Manuelu Nojeru koji je od tada poznat kao škrtica.

"Ime i adresa Manuela Nojera bili su na njegovoj ličnoj karti. Unutra je bila i Visa Platinium kartica, crna MasterCard i oko 800 evra u gotovini... I na kraju ovo dobijem?", bjesnio je Hazir S.

"Nagrada je sprdnja! Imam četvoro djece i šta da radim s tim jednim dresom?", poručio je nezadovojni "pošteni pronalazač" koji je u međuvremenu čak kontaktirao i Bajern iz Minhena kako bi dobio odštetu kad već nije od Manuela Nojera, međutim nije dobio nikakav odgovor, dok kapiten kluba nikada nije htio javno da priča na ovu temu.

Vidi opis Taksista našao novčanik Manuela Nojera: Dao sve što ima da nađe golmana, pa doživio poniženje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN Press Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN Press Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 9 / 9 AD

Legendarni njemački fudbaler Lotar Mateus, i nekadašnji srpski zet koji je bio oženjen Marijanom Mateus, čuo je za ovu "dramu" u medijima i ponudio je odmah taksisti hiljadu evra za potpisani dres Manuela Nojera, međutim nije poznato da li je bio ozbiljan ili je samo htio da utrlja so na ranu.

"Znam kako je kad izgubiš novčanik. Mnogo je posla kasnije, mnogo birokratije. Nove kartice, dokumenti. Svaka mu čast što je spasao Manuela Nojera većih nevolja", rekao je Lotas Mateus za "Bild".

Koliko zarađuje Nojer?

Manuel Nojer (40) potpisao je nedavno novi ugovor sa Bajernom u kome će završiti karijeru idućeg ljeta, ako ne bude nekih promjena. Sve do tog ugovora, Nojer je zarađivao 21 milion evra, odnosno to je poslije poreza u Njemačkoj oko 11 miliona evra, da bi potom pristao na smanjenje zarade.

Plata mu je slične visine već godinama, a u Bajernu je još od 2011. kada je stigao iz Šalkea. Odigrao je oko 800 utakmica za dva kluba, ima i 128 nastupa za reprezentaciju Njemačke, a može da se kaže da je prvi golman kod koga je igra nogom postala važan faktor.

Osvojio je dvije titule u Ligi šampiona s Bajernom, još 25 domaćih pehara, a bio je i prvak svijeta 2014. Ipak, već neko vrijeme nije ni blizu "onog" golmana koji je sve zaustavljao.