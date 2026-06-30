Gosti u emisiji HRT-a o Svjetskom prvenstvu iznenada krenuli da komentarišu haljinu voditeljke Valentine Miletić

Izvor: Screenshot/Instagram/@valentina_miletic_, HRT /Youtube /printscreen

Posle pobede Hrvatske nad Ganom i plasmana u narednu rundu Svetskog prvenstva, u studiju HRT-ove emisije "Amerikana" slavlje je nakratko palo u drugi plan. Umesto da se razgovor nastavi o dešavanjima na terenu, pažnju gostiju privukla je voditeljka Valentina Miletić i njena svijetloplava haljina. I tu nije bio kraj, pošto je priča dobija epilog zbog komentara nekadašnjeg reprezentativca Tomislava Ivkovića.

Bivši golman Tomislav Ivković najpre je analizirao igru hrvatske selekcije, a zatim iznenadio komentarom na račun izgleda voditeljke. "Došli smo čak na nivo haljine Valentine, koja je bez konkurencije najlepša 17. dan! Ne znam šta je čekala", rekao je Ivković.

Vidno zatečena, Miletićeva se nasmijala i zahvalila na komplimentu, pokušavajući da razgovor vrati na fudbal i prepusti riječ novinaru Robertu Mateoniju. "Tomo, hvala na komplimentima, nisam ovo očekivala. Prebaciću se na ono što smo pričali...", rekla je voditeljka.

Izvor: Screenshot/Instagram/@valentina_miletic_

Međutim, ni Mateoni nije ostao imun na temu, pa je svoje izlaganje započeo riječima: "Haljina je prelijepa".

Na to je Valentina uz osmijeh odgovorila: "Hvala što ste me uhvatili u đir", ali se Ivković ponovo uključio u razgovor.

"Nije đir, to je istina", poručio je bivši golman.

Situacija je dodatno dobila na zanimljivosti kada je Marko Šapit upitao trećeg gosta u studiju - Vedrana Ješea - da li će i on prokomentarisati voditeljkino izdanje. "Ne znam smijem li da pričam ili ne", odgovorio je Ješe, više u šali pošto je njegova supruga Martina Ješe vlasnica modnog brenda koji potpisuje haljinu koju je Valentina nosila.

Snimak ovog dijela emisije ubrzo je postao viralan na društvenim mrežama i izazvao brojne reakcije. Dok je jedan dio publike smatrao da ovakvim komentarima nije mjesto u sportskoj emisiji, drugi su ocijenili da je riječ o bezazlenim komplimentima.

Najviše polemike vodilo se oko pitanja da li bi u profesionalnom televizijskom okruženju fokus ipak trebalo da ostane na sportskim temama i ulozi voditeljke, posebno u emisiji posvećenoj analizi utakmica sa Svjetskog prvenstva.

Ko je Valentina Miletić?

Valentina Miletić već godinama važi za jedno od najprepoznatljivijih lica sportskog novinarstva u Hrvatskoj. Gledaoci je dobro poznaju po reportažama sa terena, intervjuima i javljanjima uživo, a njen rad prepoznala je i struka, pa je prošle godine osvojila nagradu Hrvatskog olimpijskog odbora za najbolje televizijsko novinarstvo.

Međutim, njeno oblačenje postalo je tema hrvatskih medija, posebno u vrijeme Svjetskog prvenstva. Od onih koji su oduševljeni stajlinzima voditeljke, do onih koji smatraju da bi trebalo da izgleda svedenije - linija je tanka.