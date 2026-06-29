Mundijal 2026. donosi uzbudljive eliminacije, a Argentina i Hrvatska imaju različite šanse. Ko će se boriti za titulu u finalu? Evo šta kaže superkompjuter.

Izvor: Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia

Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi ušlo je u drugu fazu, odnosno u eliminacije. Vidjeli smo da je Kanada prethodne noći postala prvi učesnik osmine finala, a pred nama je uzbudljiva runda u kojoj će "otpasti" još 15 reprezentacija koje su prošle grupnu fazu.

Žrijeb je takav da je jasno da je neko dobio lakši, neko teži put, bez obzira na to da li je izašao kao prvi, drugi ili treći iz grupe. Tako recimo za Hrvatsku kažu da ima najgori mogući žrijeb, a za Argentinu da joj je put nikad lakši..

Šta kaže superkompjuter?

Specijalizovani profil "Football Meets Data" izračunao je da su najveće šanse da u finalu Svjetskog prvenstva 19. jula igraju Francuska - Argentina. Na taj način bi bilo reprizirano finale Svjetskog prvenstva iz Katara, jedno od najboljih ikada, kada je Argentina slavila poslije boljeg izvođenja penala. Inače, samo jednom u istoriji smo imali "ponavljanje" finala, tako da su 1986. Argentina i Zapadna Njemačka igrali za titulu, pa opet četiri godine kasnije - uz različit ishod.

Šanse za to finale su trenutno oko osam odsto, dok se nešto manje (6,5 odsto) daju za finale Španija - Argentina. Evo kako izgledaju "najizglednija" finala Mundijala:

France v Argentina is currently the Final matchup that appears in the highest number of simulations.



It would be a repeat of the 2022 World Cup final.



Full probabilities and scenarios in our ️ Simulatorpic.twitter.com/Plh4RVDrQ9 — Football Meets Data (@fmeetsdata)June 29, 2026



Podsjetimo, na ovom turniru prvi put igra 48 reprezentacija, a finalista mora da odigra jedan meč više nego do sada.

Prema Superkompjuteru, Bosna i Hercegovina ima tek 21,56% šansi za plasman u osminu finala u duelu protiv SAD, koji je dobio čak 78,44% šansi za prolazak u narednu rundu takmičenja.