Novi fudbaler Partizana je Demba Sek, krilni napadač koji je prethodne sezone igrao u Beogradu na pozajmici.

Izvor: MN Press

Partizan nastavlja sa aktivnostima u prelaznom roku! Nakon što su crno-bijeli dres kluba iz Humske obukli Aleks Zeković (19), Milan Aleksić (20), Čaka Traore (21) i Erik Kojzek (20), Partizan je javnost obavijestio da u srpskom fudbalu ostaje i Demba Sek (25). Krilni napadač koji se već predstavio publici otkupljen je od italijanskog Torina!

Crno-bijeli su dogovorili povoljnije uslove transfera, a jedan od najboljih fudbalera Partizana u sezoni koja je iza nas stavio je paraf na trogodišnji ugovor. Demba Sek je potpisao saradnju do 2029. godine, ali se u Humskoj vjerovatno nadaju da će ga prije toga prodati i na njegovom transferu zaraditi!

"Fudbalski klub Partizan obavještava javnost da je, nakon postignutog dogovora o povoljnijim uslovima realizacije otkupa, kompletirao transfer Dembe Seka iz italijanskog Torina, i da je senegalski ofanzivac potpisao ugovor sa crno-bijelima do ljeta 2029. godine", navodi se na zvaničnom sajtu kluba.

Senegalski fudbaler Demba Sek rođen je 10. februara 2001. godine u Gediavajeu, visok je 190 centimetara i primarno nastupa na krilnim pozicijama u napadu. Prije dolaska u Partizan značajan dio karijere proveo je u italijanskom fudbalu, nastupajući za SPAL, Saso Markoni, Torino, Frozinone i Katancaro.

Prethodnu sezonu Demba Sek je proveo u Beogradu na pozajmici, a godinu dana u Partizanu najbolji su u njegovoj profesionalnoj karijeri. Kao pozajmljeni fudbaler Torina za Partizan je odigrao 40 mečeva, uz učinak od šest golova i devet asistencija. Crno-bijeli se nadaju da bi Demba Sek te brojke mogao da nadmaši pod komandom Saše Ilića u novoj takmičarskoj godini.