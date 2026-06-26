Tim Švedske je bio u šoku kada je stigao na trening pred meč sa Japanom. Vidjeli su da se pred njihovim očima stadion ruši.

Izvor: Wu Xiaoling / Xinhua News / Profimedia

Švedska je završila takmičenje u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva neriješenim rezultatom sa Japanom 1:1 i sada kao najbolja trećeplsirana ekipa čeka svog rivala u nokaut fazi. A prije meča sa Japanom Šveđani su imali trening na nevjerovatnom mjestu, na stadionu koji se ruši.

Grejem Poter je svoju ekipu dan pred meč sa Japancima odveo na stadion FK Dalasa u Teksasu, a kada su stigli na teren Viktor Đokereš, Aleksandar Isak i drugovi videli su da su tribine napola srušene!

"Pomislio sam: 'Šta se desilo?' Koliko znam nije bilo nikakve oluje", rekao je vezista Švedske Besfort Zeneli za "Aftonbladet" nakon ove neobične trening sesije.

Jedan od trenera u stručnom štabu Štefan Peterson rekao je da su Šveđani znali šta se dešava, ali da je ipak igračima bilo čudno kada su stigli na "Tojota stadion".

"Trebalo je da ga sruše, ali je nešto pošlo po zlu. Srećom, niko nije povrijeđen, vjerovatno nisu dobro detonirali tribine. Igrači jesu bili iznenađeni kada su stigli, pitali su se šta se ovdje desilo", rekao je on.

Pred meč rušena tribina

Training in Trümmern!:

„Was zum Teufel ist passiert?https://t.co/3wyFoAvZGf

Trotz der Zerstörung konnte Schweden vor dem Spiel gegen Japan trainierenpic.twitter.com/ALHwWs6ECz — Fishermann's (@FrankJosefFisc1)June 25, 2026

"Tojota stadion" je trenutno usred renoviranja i ovaj projekat vrijedan 182.000.000 dolara nije završen na vrijeme pa se i tokom Svjetskog prvenstva izvode radovi. Čelni ljudi FK Dalasa su istakli da sve za sada ide po planu, a čak je potvrđeno da je pred trening Švedske jedan dio tribina rušen i da je zbog toga bilo šuta pored terena.

(MONDO, N.L.)