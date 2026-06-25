Plan je da Konte potpiše četvorogodišnji ugovor, sa ciljem postepene rekonstrukcije reprezentacije i povratak Italije u sami vrh svjetskog fudbala.

Izvor: Profimedia

Antonio Konte uskoro bi mogao ponovo da sjedne na klupu reprezentacije Italije, nakon što je, prema navodima Gazete, postigao dogovor o povratku na funkciju selektora „azura“.

Nakon što je nedavno napustio klupu Napolija, Konte je sada prvi izbor novog predsjednika Italijanskog fudbalskog saveza FIGC Đovanija Malaga, koji želi da ubrza proces njegovog imenovanja i povjeri mu dugoročni projekat do Svjetskog prvenstva 2030. godine.

Plan je da Konte potpiše četvorogodišnji ugovor, sa ciljem postepene rekonstrukcije reprezentacije i povratak Italije u sami vrh svjetskog fudbala.

Podsjetimo, Svjetsko prvenstvo 2030. godine biće održano u Španiji, Portugalu i Maroku, a italijanska federacija želi da „azuri“ ponovo budu ozbiljan kandidat za najviši plasman.

Konte je Italiju predvodio u periodu od 2014. do 2016. godine.