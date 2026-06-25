Julijan Nagelsman kritikuje format Svetskog prvenstva, smatra da je Nemačka kažnjena zbog osvajanja prvog mesta u grupi 'E'.

Izvor: Marco Bader / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Nemačke je sa dve pobede obezbedila prolaz u narednu rundu Svetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi i ne mora da brine pred treću utakmicu na turniru. Večeras od 22 časa u Nju Džerziju, Nemačka može sebi da dopusti luksuz i da izgubi od Ekvadora - svakako prolazi već kao prvoplasirana iz grupe "E", pošto ni južnoamerička selekcija, kao ni Obala Slonovače, ne mogu da je preskoče.

Uprkos tome, Julijan Nagelsman ima zamerke na format Svetskog prvenstva pošto će njegova reprezentacija prva igrati meč u nokaut fazi, tako da smatra da je "kažnjen" osvajanjem prvog mesta u grupi "E".

Zašto se Nagelsman ljuti?

Nije sporan samo termin utakmice (29. jun, ponedeljak) u Bostonu, nego i to što će se Nemci načekati da saznaju protiv koga uopšte igraju.

"Mislim da nije idealno da ste na neki način kažnjeni jer ste osvojili grupu. Nisam veliki pobornik ovakvog sistema. Svako može da zamisli da postoje bolja rešenja od toga da celu subotnju noć gledamo snimke samo kako bismo našem timu mogli u nedelju da predstavimo protivnika", rekao je Nagelsman.

Da stvar bude gora po Nemce, protivnik u osmini finala najverovatnije će im biti Francuska, zbog rasporeda grupa.

Nemci će inače igrati protiv jednog od trećeplasiranih iz grupa A, B, C, D ili F, što znači da bi sve do subote ova odluka mogla da bude na čekanju. Ipak, Nagelsman nema opciju nego da se pripremi za svih pet ekipa.

"Podelili smo najizglednije protivnike. Ja sam pogledao neke, naš analitički tim druge. Svi smo već odgledali tri ili četiri utakmice mogućih protivnika. Možemo s vremena na vreme raditi cijelu noć, nije to tako strašno", pokušao je da smiri tenzije koje je sam podigao Nagelsman.

Podsetimo, jedna od opcija za Nemačku je i Bosna i Hercegovina, ali se daje tek jedan odsto šanse da "zmajevi" budu rivali, mnogo verovatnije je da to budu Sjedinjene Američke Države.