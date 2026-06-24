Demokratska Republika Kongo, ako nije poznata po igri na terenu, onda je svakako poznata po navijaču koji je obilježio Kup afričkih nacija, a sada i Mundijal 2026

Izvor: MIGUEL A. LOPES/LUSA

Mišel Nkuka Mboladinga (49) postao je zaštitni znak Demokratske Republike Kongo. Nije riječ o poznatom sportisti, glumcu, pjevaču ili naučniku, već o navijaču koji je postao senzacija Mundijala 2026. I nije Svjetsko prvenstvo prvo takmičenje na kojem se pojavio, o Mboladingi se govorilo i na Kupu afričkih nacija, a karakterističan je po tome što tokom čitavog meča nepomično stoji.

DR Kongo je najprije remizirala protiv Portugala, a potom je poražena od Kolumbije rezultatom 1:0. Međutim, ono što je najveću pažnju na tribinama privlačilo bio je upravo navijač Mišel Nkuka Mboladinga. I dok smo mogli da vidimo publiku koja je skakala, radovala se, tugovala i pokazivala sve moguće emocije, paralelno, kao u drugom univerzumu, stajao je navijač koji je postao zaštitni znak tradicije i sjećanja.

Mišel Nkuka Mboladinga poznat je po nadimku Lumumba Vea, što je usko povezano sa načinom njegovog navijanja. On stoji mirno tokom čitavog meča, uglavnom drži podignutu ruku i na taj način odaje počast Patrisu Lumumbi, prvom premijeru nezavisnog Konga, a ujedno i jednoj od najvažnijih istorijskih ličnosti afričke istorije. Iako je Patris Lumumba preminuo davne 1961. godine, slučaj je ponovo pokrenut ove godine, pa je donijeta odluka da se Etjenu Davinjonu (93) ponovo sudi zbog umiješanosti u ubistvo.

FLASH : L'INCROYABLE RETOUR DE "LUMUMBA", LE SUPPORTER EMBLÉMATIQUE DE LA RDC AU MONDIAL !



​Les images et vidéos de Michel Kuka Mboladinga, plus connu sous le nom de "Lumumba", font le buzz sur les réseaux sociaux suite au match face à la Colombie.



​ Le "statue…pic.twitter.com/CqXK22ganL — BREF_INFOS (@BREF_ACTUALITES)June 24, 2026

Mboladinga je po profesiji radijski voditelj, a na utakmicama je karakterističan po tome što uvijek nepomično stoji, ali elegantno obučen. Na utakmice dolazi u odijelu, uglavnom zanimljivih i jarkih boja. Međutim, poznati navijač nije prisustvovao prvom meču protiv Portugala zbog zdravstvenih razloga, ali se već na stadionu Akron pojavio na utakmici protiv Kolumbije.

Kao i inače, odmah je privukao pažnju iako je samo stajao nepomično sa podignutom desnom rukom.