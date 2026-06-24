Reprezentacija Kolumbije pobijedila DR Kongo 1:0 i drugim trijumfom na Svjetskom prvenstvu kvalifikovala se za drugu fazu takmičenja.

Izvor: EPA/Alex Cruz

Još jednim, drugim golom Danijela Munjoza na Svjetskom prvenstvu, reprezentacija Kolumbije pobijedila je DR Kongo 1:0 i prošla u nokaut fazu.

Pogotkom čak trećeg igrača Kristal Palasa koji je postao dvostruki strijelac na ovom Mundijalu (posle Japanca Daičija Kamade i Senegalca Ismaile Sara), Kolumbijci su sa maksimalnim skorom ušli u sledeću rundu, u kojoj im je kolo prije kraja "na papiru" protivnik Hrvatska. I ona je u noći između utorka i srijede pobijedila 1:0, protiv Paname.

Kolumbijci su se ovim trijumfom vratili na prvo mjesto tabele Grupe K ispred ponovo drugoplasiranog Portugala, koji ima četiri boda posle demoliranja Uzbekistana u utorak uveče 5:0.

Kolumbijci su igrali četvrtfinale Svetskog prvenstva u Brazilu 2014 (protiv Brazila), u Rusiji 2018. na penale su u osmini finala ispali od Engleske, a u Kataru 2022. se nisu pojavili.

U poslednjem kolu Grupe K, u nedelju od 1.30 igraće Kolumbija - Portugal i Kongo - Uzbekistan.

Bonus video: Gol Danijela Munjoza na Kolumbija - Kongo