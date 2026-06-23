Petarda Portugala sa potpisom Kristijana Ronalda

Izvor: Trask Smith / Zuma Press / Profimedia

Fudbaleri Portugala pobijedili su večeras Uzbekistan ubjedljivim rezultatom 5:0 u utakmici drugog kola Grupe K na Svjetskom prvenstvu.

Loš start i neočekivani remi protiv Konga u prvoj utamici grupne faze na Svjetskom prvenstvu razočarao je mnoge navijače Portugala. Na meti žestokih kritika i pod ogromnim pritiskom javnosti tada se našao Kristijano Ronaldo, koji je pretrpio najviše udaraca zbog blede partije u toj prvoj utakmici na Mundijalu, ali je večeras, u duelu protiv Uzbekistana, potpuno popravio sliku i ućutkao sve kritičare.

Portugal je današnji meč otvorio u zastrašujućem ritmu i unutar nepuna dva minuta igre stvorio čak dvije stopostotne šanse pred golom Uzbekistana. U glavnoj ulozi našao se Bruno Fernandeš, koji je bio izuzetno blizu da zatrese mrežu, ali je odbrana rivala u poslednjem trenutku reagovala i požrtvovano izblokirala njegov udarac.

Ipak, bedem Uzbekistana pukao je već u 7. minutu, a u centru pažnje bio je Kristijano Ronaldo.

Žoao Kanselo je izveo maestralan prodor po krilu i poslao hirurški precizan centaršut pravo na nogu slavnog asa, kome nije bilo teško da pogodi metu za 1:0. Ovim pogotkom Ronaldo je ispisao istoriju kao apsolutno prvi čovjek koji je uspio da zatrese mrežu na čak šest različitih planetarnih šampionata.

Portugalci su nastavili sa potpunom dominacijom na terenu, što je materijalizovano deset minuta kasnije. U 17. minutu, Nunjo Mendeš je izveo fantastičan slobodan udarac i efektno pogodio za dupliranje prednosti na 2:0.

Tek nakon toga, u 19. minutu, viđena je prva ozbiljnija šansa za Uzbekistan. Nasrulaev je uputio silovit udarac ka golu protivnika, ali je Diogo Košta bio na mjestu i bez većih poteškoća neutralisao taj pokušaj.

U 29. minutu uslijedio je kratkotrajan šok za Portugalce. Fudbaleri Uzbekistana su postigli pravi evrogol, ali je slavlje prekinuto jer je sudija opravdano poništio pogodak zbog prethodnog faula nad Kanselom u začetku akcije.

Kazna za ovaj nalet stigla je u 38. minutu, kada je Ronaldo nastavio svoju dominaciju. Nezaustavljivi kapiten Portugala postigao je svoj drugi gol na meču, a ukupno deseti, jubilarni pogodak na Svetskim prvenstvima, čime je postavio ubjedljivih 3:0 prije odlaska na odmor.

Portugalci nisu povlačili kočnicu ni u drugom poluvremenu. Nastavili su sa sjajnom, tečnom igrom, a do novog pogotka stigli su u 59. minutu. Korner je oštro i neugodno izveo Bruno Fernandeš, a golman Uzbekistana Nematov je nespretno reagovao, lopta ga je pogodila i završila iza njegovih leđa za i ubjedljivih 4:0.

Nastavili su Portugalci sa potpunom dominacijom do samog kraja, silno želeći da postignu i peti pogodak na meču. U toj namjeri su konačno uspeli u 87. minutu, kada je Rafael Leao, posle jedne sjajne i tečne akcije Portugala, pocijepao protivničku mrežu i postavio konačnih 5:0.