Lacio je dobio novog trenera, Đenara Gatuzoa, koji će pokušati da unaprijedi tim nakon prošlosezonskog devetog mjesta.

Izvor: Fabio Ferrari / Zuma Press / Profimedia

Italijanski stručnjak Đenaro Gatuzo novi je trener fudbalera Lacija, saopštio je danas klub iz Rima.

Gatuzo (48) je sa Lacijom potpisao dvogodišnji ugovor, prenose italijanski mediji. On će na klupi rimskog kluba zamijeniti Mauricija Sarija, koji je prije mjesec dana napustio Lacio.

"Naš klub sa zadovoljstvom dočekuje novog trenera, u uvjerenju da njegovo iskustvo, profesionalnost i odlučnost mogu doprinijeti ostvarenju naših ciljeva", navodi se na sajtu Lacija.

Novi trener Lacija je tokom karijere vodio Sion, Palermo, OFI, Pizu, Milan, Napoli, Fiorentinu, Valensiju, Marsej, Hajduk Split i reprezentaciju Italije.

Lacio je sezonu završio na devetom mjestu na tabeli italijanskog prvenstva.