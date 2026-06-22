Niko Šloterbek se povrijedio u meču sa Obalom Slonovače i ne samo da završava Svjetsko prvenstvo već bi mogao da mu propadne i transfer u Real Madrid.

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Njemačka je ostala bez ključnog igrača na Svjetskom prvenstvu. Poslije dvije pobjede, prvo nad Kurasaom 7:1, a zatim i nad Obalom Slonovače 2:1 Njemci su prošli u drugi krug, ali neće više moći da računaju na Niku Šloterbeka. Standardni štoper "pancera" povrijedio se na meču sa Obalom Slonovače.

Šloterbek je već na poluvremenu morao napolje, zamijenio ga je Antonio Ridiger a ispostavilo se da je povreda teže prirode. Prema prvim procjenama moraće da propusti makar dva mjeseca zbog problema sa lijevom nogom poslije sudara sa Amadom Dialoom.

Ovom 26-godišnjem štoperu neće propasti samo nastavak nastupa na Mundijalu već vrlo moguće i transfer. Zbog istegnuća ligamenata sada mu "visi" transfer u Real Madrid koji je bio skoro pa dogovoren. Problem pravi to što je i prošle godine Šloterbek bio van terena pet mjeseci zbog povrede i "kraljevski klub" ne želi da skupo plati igrača koji ima toliko problema sa zdravljem

Šloterbek trenutno nastupa za Borusiju koja ga je prije četiri godine dovela iz Frajburga za 20.000.000 eura. Od tada je bio nezamenjiv i odigrao je 161 utakmicu za "milionere". Za nacionalni tim mu je ovo bila 29. utakmica.

Problem za Njemačku

Mladi selektor Njemačke Julijan Nagelsman sada je u problemu. Pred najteži meč grupne faze sa Ekvadorom u posljednjem kolu na raspolaganju ima četiri zdrava štopera. To su Džonatan Ta, Antonio Ridiger, Valdemar Anton i Malik Tijao.