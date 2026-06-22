Iran se bori sa teškim uslovima na Mundijalu, a selektor Galenoi ističe ignorisanje od strane drugih selektora. Fudbal bi trebao da bude iznad politike.

Izvor: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Irana prolazi kroz golgotu na Svetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi gdje joj je na kraju ipak dozvoljeno učešće, ali se na svakom koraku osjeća da nije dobrodošla. Jasno je da je to naravno zbog političkih odnosa i napete situacije na Bliskom istoku, međutim fudbal bi valjda trebalo da spaja?

Ono što je posebno alarmantno da Irance nema ko ni da čuje. FIFA sluša organizatore - preciznije Amerikance - i ponaša se prema reprezentaciji Irana kao da je uljez na Svjetskom prvenstvu. Tako su imali ogromnih problema sa vizama i ulaskom u zemlju, dok za razliku od svih ostalih 47 reprezentacija učesnika Mundijala - moraju da brinu i o stvarima koje ne bi trebalo da su u njihovoj nadležnosti.

Između ostalog, Iranci sve vreme borave u kampu u Tihuani (Meksiko) odakle putuju na utakmicu avionom, a onda ih odmah po završetku meča u Los Anđelesu vraćaju nazad. Vremena nema ni za odmor i nema ko da čuje Irance. Čak ni drugi selektori.

"Bilo je potrebno da imamo 24 sata u Los Anđelesu, ali su nam dali manje od 16 sati i zato smo morali da prekinemo trening na pola. Ova ograničenja su nam izuzetno otežala situaciju", rekao je selektor Irana Amir Galenoi pred meč sa Belgijom u kome je njegova selekcija izborila bod i tako i dalje ima šanse za prolaz dalje.

Zašto ćutite?

Pored toga što Iranci stalno razgovaraju sa FIFA, Galenoi je bio i u kontaktu i sa ostalim kolegama selektorima koji su ga opet ignorisali:

"Postavio sam pitanje i preostalim 47 selektora i nijedan mi nije odgovorio. Mi smo ovdje zbog fudbala, a ne politike, i to ponavljamo iznova. Naše zamjerke odnose se na način na koji su se ophodili prema nama", naglasio je Galenoi nezadovoljan domaćinstvom.

"Nisam čuo ništa od drugih selektora i siguran sam da su zauzeti svojim timovima, pa nikada nismo ni očekivali neku reakciju. Da sam vidio da se prema nekoj drugoj reprezentaciji postupa onako kako se postupa prema nama, ja bih se oglasio".

Šta dalje za Iran?

Posloke utakmice sa Belgijom u Los Anđelesu, gdje je Iran igrao i sa Novim Zelandom u prvom kolu, fudbaleri i stručni štab odmah su vraćeni za Tihuanu. Problem je što je meč u posljednjoj rundi protiv Novog Zelanda mnogo dalje - u Sijetlu.

Galenoei je rekao da se nada da će FIFA uspjeti da ubijedi Sjedinjene Američke Države da ublaže ograničenja koja su nametnuta reprezentaciji Irana kada za vikend bude putovala na tu utakmicu (27. jun). U međuvremenu, Fudbalski savez Irana podneo je zvaničnu žalbu FIFA zbog tih ograničenja.



