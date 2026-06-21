Belgijski fudbaler Žeremi Doku izazvao je kontroverzu izjavom da će napustiti Svjetsko prvenstvo zbog rođenja sina. Kako su reagovali mediji?

Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia

Belgijski fudbaler Žeremi Doku izjavio je da će napustiti kamp svoje reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi ako se za vrijeme turnira porodi njegova žena. Doku je najavio da želi da prisustvuje rođenju svog prvog djeteta i da ga nikakve obaveze u reprezentaciji neće spriječiti u tome.

Njegova supruga Širen trebalo bi da rodi dječaka u drugoj nedelji jula, što se poklapa sa četvrtfinalnim terminom, gdje se bar po svemu viđenom očekuje Belgija.

Nije naravno Žeremi Doku prvi fudbaler koji je postao otac tokom Svjetskog prvenstva i mnogi navijači su ga unapred kritikovali zbog "nepoštovanja reprezentativnih obaveza", dok nije prošao dobro ni kod medija. Tako ga je poznata francuska voditeljka Frans Pjeron osudila.

"Ne smiješ da propustiš Svjetsko prvenstvo. A sad, nećeš ići na utakmicu da presečeš pupčanu vrpcu? Imate priliku da učestvujete na Svjetskom prvenstvu, a stotine fudbalera bi ubilo da budu na vašem mjestu, ali vi ćete sve to ostaviti da biste otišli i svedočili rođenju svog djeteta, što je odvratan trenutak, oprostite, gdje je otac beskoristan, on ima ulogu statiste", kazala je Pjeron na šta se pobunio bivši bokser Brahim Aslum koji je bio u emisiji: "Kako misliš, beskorisni smo?".

"Babica ne zna kako to da uradi? U međuvremenu, ti ćeš izgubiti 10 sati, bićeš iscrpljen, doživećeš emocionalni slom, bićeš potpuno razočaran svojim SP", dodala je voditeljka.

Žeremi Doku (24) je inače jedan od najboljih fudbalera Belgije i za ovu reprezentaciju odigrao je 44 utakmice i zabilježio sedam golova, a iza njega je jako dobra sezona u Mančester sitiju zbog čega se očekivalo da bude nosilac državnog tima, međutim u ovom trenutku to ipak stavlja na drugo mjesto. Pošteno ili ne?