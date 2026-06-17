Najbolji igrač svih vremena Lionel Mesi plakao je tokom meča Argentine i Alžira na Svjetskom prvenstvu.

Izvor: JOEL MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Legendarni Lionel Mesi bio je centralna figura meča koji su u okviru prvog kola grupne faze Mundijala 2026 odigrali Argentina i Alžir (3:0). Najbolji fudbaler svih vremena postigao je tri gola i izjednačio rekord Miroslava Klosea koji je do danas bio najbolji strijelac u istoriji Svjetskih prvenstava, a treba istaći i da je VAR progledao kroz prste kada je možda zaslužio crveni karton.

Pored svega toga, širom svijeta je proširio i snimak na kojem se vidi da Lionel Mesi plače! Mnogi su pomislili da je to potvrda koliko igranje za reprezentaciju znači Argentincu, iako ima 200 mečeva u dresu državnog tima, šest učešća na Svjetskim prvenstvima i trofej sa prethodnog Mundijala. Istina je nešto drugačija, a nju je otkrio Lionel Mesi.

Leo Messi crying after his goal



pic.twitter.com/s4vZvOWIsx — All About Argentina (@AlbicelesteTalk)June 17, 2026

"Zašto sam plakao? To je bilo nešto što nije imalo nikakve veze sa fudbalom. Prošao sam kroz neke teške dane, ali sam zahvalan cijeloj delegaciji i saigračima jer su uvijek bili uz mene, dajući mi mnogo snage da prebrodim sve to", rekao je Lionel Mesi nakon utakmice.

Ovakva izjava najboljeg fudbalera svih vremena mogla bi da nagovijesti određene probleme u njegovom privatnom životu. Vidjećemo da li će se to odraziti na reprezentaciju Argentine, koja na turniru u SAD, Kanadi i Meksiku brani trofej osvojen u Kataru prije tri i po godine. Do kraja grupne faze Argentinci imaju još mečeve sa Austrijom i Jordanom, a onda ih čeka teži dio posla u nokaut fazi.