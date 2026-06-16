Prva zvijezda Brazila Nejmar oporavlja se od povrede.

Izvor: X/@GingaBonitoHub

Velike vijesti za Brazil, Nejmar je odradio prvi trening i procjene su da će biti spreman za nokaut fazu Svjetskog prvenstva. Naravno, petostruki šampion svijeta prvo mora da prođe grupu, posle neubjedljivog otvaranja najveće fudbalske smotre.

Izabranici Karla Anćelotija su remizirali sa Marokom 1:1, a čekaju ih još dueli sa Haitijem i Škotskom. Postoje male šanse da najveću zvijezdu brazilske reprezentacije vidimo u trećem meču, ali neće se ulaziti u bespotreban rizik.

Kako navode brazilski mediji, Nejmar jeste trenirao, ali još uvijek nije u punom trenažnom procesu. Danas je bio dan za procjene njegovog stanja, samo je istrčavao dionice, ali se oporavak se odvija po planu.

BREAKING:



Neymar has begun his transition phase & returns to training today for the first time since the World Cup started!



Neymar took part in fitness exercises only with no ball work or group contact yet.



|@CBF_Futebol()pic.twitter.com/oI4mWx9Tzq — Ginga Bonito (@GingaBonitoHub)June 16, 2026

Nejmar se povrijedio još 17. maja, praktično je bilo neizvjesno da li će ga Anćeloti uvrstiti na spisak, ali je procijenjeno da može da se oporavi na vrijeme za ključne utakmice na prvenstvu.

Nema potrebe govoriti koliko nekadašnji as Barselone i Pari Sen Žermena znači saigračima makar i na klupi, a cio svijet se nada da će vidjeti makar malo njegove magije na terenu...