Zlatan Ibrahimović je usred Svjetskog prvenstva bio na detektoru laži i zahtijevao je samo da ga ne pitaju o svojoj ženi Heleni
Svjetsko prvenstvo je počelo, rezultati su iznenađujući, viđeni su neki prelijepi golovi i zanimljive utakmice. Organizacija takmičenja je i dalje sporna i na udaru zbog mnogih problema, ali za to vrijeme Zlatan Ibrahimović dominira, koristi svoju slavu.
Voli legendarni švedski fudbaler da bude u centru pažnje i to ne krije. Tako je gostovao u emisiji kod Džejmsa Kordena i dobio je zadatak na samom kraju emisije - da se podvrgne detektoru laži. Prihvatio je to, a pored njih dvojice je bio čovjek koji je čitao rezultate i govorio šta je istina, a šta laž.
"Nemoj da si me pitao nešto o mojoj ženi": Zlatan Ibrahimović pao na detektoru laži, evo o čemu je lagao
Zlatanova nevenčana supruga Helena Seger sa sinom Vinsentom gleda meč Maksimilijana Ibrahimovića.
Imao je i jedan zahtjev za Kordena prije samog početka "Nemoj da mi postavljaš pitanja o mojoj ženi". To je i uslišeno, pošto nije bilo pitanja o Heleni Seger, ali jeste o Mundijalu i o njemu. Ovako su izgledala pitanja i odgovori Ibrahimovića:
- Da li vjeruješ da si najzgodniji igrač koji je ikada igrao na Svjetskom prvenstvu?
- "Da" (laž)
- Da li si guglao svoje ime u prethodnih nedelju dana?
- "Ne" (istina)
- Erling Holand drži rekord po broju datih golova u Premijer ligi, da li vjeruješ da si bolji fudbaler od njega?
- "Da" (istina)
- Hari Kejn je kapiten Engleske i najbolji strijelac, da li vjeruješ da si bolji fudbaler od njega?
- "Da" (istina)
- Tjeri Anri je jedan od najboljih igrača u istoriji Premijer lige i trenutno zajedno radite kao analitičari, da li vjeruješ da si bolji igrač od njega?
- "Da" (istina)
- Sada radiš kao analitičar sa Tjerijem Anrijem, Rebekom Lou i Aleksijem Lalasom, da li bi panel od četiri Zlatana bio bolji?
- "Da" (istina)
- Kada izvještavaš sa Svjetskog prvenstva u studiju, da li poštuješ mišljenje svih ostalih analitičara sa kojima radiš?
- "Da" (laž)
- 2010. godine imao si svađu sa Pepom Gvardiolom, rekao si javno da si mu oprostio, da li je to istina?
- "Ne" (istina)
- Zlatane, da li je tvoj veliki ego i samopouzdanje samo maska da bi mogao da sakriješ nesigurnosti i ranjivost zbog koje smo svi ljudska bića?
- "Ne" (laž)
- Kada si u Americi da li daješ bakšiš od 20 odsto
- "Ne" (istna)
- Da li si uživao dok si igrao u MLS-u?
- "Da" (istina)
- Poslednje pitanje, da li misliš da ti je ispod časti što si u emisiji sa mnom, sa Džejmsom Kordenom?
- "Da" (istina)
The lie detector takes a Zlatan test@JKCorden|@Ibra_officialpic.twitter.com/jkDeCAjEQ9— FOX Sports (@FOXSports)June 16, 2026
Šta kažete, kako se snašao Zlatan?