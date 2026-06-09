Lijevi bek Crvene zvezde tražen na tržištu

Izvor: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Bek Crvene zvezde Adem Avdić /U bio je pred transferom u Brajton od 10 miliona eura "plus" dva miliona eura kroz bonuse, ali je sve stopirano, objavio je "Telegraf". Premijerligaš je želio da dovede talentovanog reprezentativca Srbije, međutim on se povrijedio na utakmici nacionalnog tima protiv Meksika i otputovaće ove nedelje na operaciju ligamenta koljena u Rim.

Isti izvor podsjeća na to da je Zvezda prvobitno odbila ponudu Briža za Avdića, koji je nažalost drugi put doživio ozbiljnu povredu, jer je 2024. bio podvrgnut operaciji posle kidanja ukrštenog ligamenta.

Vidi opis Zvezdi za Avdića stiglo 10 miliona eura: Povreda zaustavila transfer u Premjer ligu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN Press Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN Press Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN Press Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 12 / 12 AD

Avdić se povrijedio na gostovanjima reprezentacije Srbije u Portugalu i Meksiku, a trenutne prognoze su da će se od operacije i povrede oporavljati bar do kraja jeseni.