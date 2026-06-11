Sezona u 1. CFL startuje 2. avgusta, dok drugoligaši kreću 15. avgusta.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Šesta sjednica Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Crne Gore za mandatni period 2025-2029. održana je danas u Kući fudbala u Podgorici.

Izvršni odbor usvojio je izvještaje Komisije za takmičenje, Sudijske komisije, Disciplinske komisije i Komisije za bezbjednost i sigurnost u proljećnjem dijelu sezone u takmičenjima u organizaciji Fudbalskog saveza Crne Gore.

Usvojen je predlog kalendara takmičenja za jesenji dio sezone 2026/27. u Meridianbet 1. CFL, Meridianbet 2. CFL i Kupu Crne Gore.

Sezona u 1. CFL startuje 2. avgusta, dok drugoligaši kreću 15. avgusta.

Mečevi Kupa Crne Gore igraće se 14. oktobra i 25. novembra.

Izvršni odbor usvojio je Predlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o statusu trenera kao i Predlog Pravilnika o izmjenama Disciplinskog pravilnika.

Na VI sjednici je određen datum održavanja Redovne skupštine FSCG, koja će se održati 25. septembra.