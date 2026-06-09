Time je stavljena tačka na upravljačku strukturu, koja je tokom prethodne sezone konstantno bila na meti brojnih kritika i nezadovoljstva navijača.

Izvor: FK Budućnost

Preostali dio Upravnog odbora FK Budućnost, u sastavu Nikola Marković, Ninoslav Kaluđerović, Mileta Šćepanović, Dušan Globarević i Emin Isić (predstavnik navijača), raspušten je danas na vanrednoj Skupštini kluba, a na inicijativu gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića.

Time je stavljena tačka na upravljačku strukturu, koja je tokom prethodne sezone konstantno bila na meti brojnih kritika i nezadovoljstva navijača.

Doskorašnji Upravni odbor je u aprilu smijenio izvršnog direktora Predraga Kažića, da bi mjesec kasnije predsjednik Boris Spalević podnio ostavku. Poslije njega to je učinio i član Upravnog odbora Feđa Smatlik.

U narednom periodu prvi čovjek Glavnog grada imaće zadatak da pronađe adekvatna rješenja, prevashodno za poziciju izvršnog direktora i predsjednika kluba.