Amerikanci se suočavaju sa ozbiljnim kritikama pred Svjetsko prvenstvo. Skandali i problemi sa organizacijom prijete da obilježe ovaj događaj.
Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi počinje zvanično 11. juna - utakmicom Meksika i Južne Afrike (21.00) - a ono što bi lako moglo da se dogodi je da ovo bude najlošije organizovano prvenstvo do sada. Zvuči čudno, kada se zna ko je sve i kako prije njih organizovao turnir, međutim djeluje da se dogodilo nikad više "gluposti", a nije ni počelo.
Između ostalog, za to je odgovoran američki predsjednik Donald Tramp koji kao da "drži u šaci" predsjednika FIFA Đanija Infantina, tako da su tamošnjim vlastima dozvolili i da ukidaju vize, da maltretiraju fudbalere, određuju sudije...
Sve brljotine na Mundijalu
Evo šta se između ostalog dogodilo do sada na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi, uz naglasak da Meksiko i Kanada za sada ne mogu u isti koš sa Amerikancima, tako da oni koji budu igrali u ove dvije države - zapravo imaju sreće i prednost u odnosu na druge.
*Reprezentacija Švajcarske otkrila je prisustvo otrovnih zmija u blizini svog smještaja u San Dijegu, u Kaliforniji.
- Reprezentacija Japana suočila se sa lošim uslovima za trening u Meksiku, zbog čega je bila primorana da promijeni trening-centar čak dva puta za samo dva dana.
- Irački fudbaler Ajman Husein zadržan je na aerodromu sedam sati.
- Reprezentacija Irana suočava se sa velikim logističkim problemima, jer će njeni igrači na dane utakmica morati da ulaze u SAD i napuštaju ih istog dana.
- Zvaničnom fotografu reprezentacije Iraka Talalu Salahu uprkos akreditaciji i važećoj vizi, zabranjen je ulazak u SAD nakon pretresa, pregleda telefona i dugotrajnog ispitivanja, nakon čega je vraćen u Irak.
- Marokanskom defanzivcu Zakariji El Vadiju viza je odbijena dva puta.
- Tomas Tuhel kritikovao je teren stadiona "Rejmond Džejms" u Tampi na Floridi, opisujući ga kao neravan i težak za igru, zbog čega je njegov tim bio primoran da se oslanja na duge lopte.
- Somalijskom sudiji Omaru Abdulkadiru Artehu zabranjen je ulazak u SAD.
Već 10 skandala, a Svjetsko prvenstvo nije ni počelo: Ozbiljno brukanje prijeti Amerikancima
- Fudbaleri reprezentacije Uzbekistana bili su podvrgnuti detaljnim pretresima pred utakmicu protiv Holandije i, prema navodima, tretirani na ponižavajući način.
- Fudbaleri reprezentacije Senegala bili su podvrgnuti detaljnim pretresima odmah po dolasku u SAD.