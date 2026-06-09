Španija je favorit za Svjetsko prvenstvo, a pobjeda protiv Perua to potvrđuje.

Izvor: CARL DE SOUZA / AFP / Profimedia

Kladionice kažu da je Španija prvi favorit Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi i prethodne večeri smo vidjeli tu potvrdu u prijateljskoj utakmici koju je "crvena furija" odigrala protiv Perua.

U meksičkoj Puebli bilo je 3:1 za Španiju koja je za samo pola sada "pregazila" Peru i pokazala da se nalazi u odličnoj formi. Selektor evropskog prvaka Luis de la Fuente igrao je sa svojim najjačim timom i pokazao je zašto ova reprezentacija uliva strahopoštovanje, kao i zašto će svi gledati da je izbjegnu na Mundijalu.

Španci su poveli u 2. minutu golom Mikela Ojarzabala, a zatim je u 32. minutu tu prednost duplirao Pedri. Treći gol je zapravo autogol Galesea iz 53. minuta, a Velez je jedini uspio da se upiše za Peruance.



Inače, ovo je startnih 11 za koje se odlučio Luis de la Fuente i čini se da jedina promjena koja će se dogoditi uključuje Lamina Jamala u prvoj postavi, kada bude sasvim spreman: Simon - Ljorente, Kubarsi, Laport, Kukurelja - Rodri, Perdi, Ruiz - Baena, Tores, Ojarzabal.

S klupe su ulazili Raja, Garsija, Olmo, Pino, Zubimendi, Pubilj, Gavi, Merino, Iglesijas, Grimaldo i Poro, što govori o dubini tima reprezentacije Španije.

Podsjetimo, Španija na Mundijalu u grupi igra protiv Zelenortskih Ostrva, Saudijske Arabije i Urugvaja.

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