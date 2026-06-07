Vratio se Romario Camaj, nekadašnji igrač ovog kluba, koji je u karijeri igrao još za Kom, Lovćen i Budućnost.
Camaj je treće pojačanje Dečića ovog juna. Juče su Tuzani predstavili povratnike na „Tuško polje“ - Aldina Adžovića i Marija Đoljaja.
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Vratio se Romario Camaj, nekadašnji igrač ovog kluba, koji je u karijeri igrao još za Kom, Lovćen i Budućnost.
Camaj je treće pojačanje Dečića ovog juna. Juče su Tuzani predstavili povratnike na „Tuško polje“ - Aldina Adžovića i Marija Đoljaja.
Fudbal
| 04.06.2026.
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