Slavni Majkl Oven dao bi sinu Džejmsu svoje oči, jer nasljednik zbog neizlečive bolesti više nikada neće vidjeti.

Izvor: Profimedia

Svoejvremeno najbolji fudbaler na svetu, nekadašnji engleski napadač Majkl Oven, otvorio je dušu o porodičnom problemu koji ga muči. Njegovom sinu Džejmsu (17) dijagnostifikovana je neizlečiva Stargardtova bolest zbog koje je oslepeo. Naslednik legendarnog fudbalera izgubio je vid, a po rečima Majkla Ovena sada počinje period privikavanja na novu situaciju.

"On mi znači više od svega. Da mogu da mu dam svoje oči, učinio bih to. Ali, to su karte koje je on dobio i nema smisla to ponavljati celog života. Nema smisla razmišljati 'zašto baš meni'. Džejms apsolutno to ne radi. U početku je radio malo, ali sada je pozitivan", rekao je Majkl Oven i dodao: "Neće moći da vozi automobil. Neće moći razgovarati o fudbalu u lokalnom pubu. Ali, razgovaramo o drugim stvarima. Sluša, smeje se i šali se."

Nekadašnji fudbaler Liverpula, Real Madrida i Mančester junajteda želeo je sinu da obezbedi sve, ali nije mogao da ga sačuva od teške bolesti. Ipak, i danas na situaciju koja ih je zadesila gleda pozitivno - za sina smatra da je neverovatan momak i da će se prilagoditi okolnostima.

"Nikad se ne probudim razmišljajući o njegovim očima. Probudim se i razmišljam kako je neverovatan dečko", rekao je Oven i zaključio: "U početku mi je bilo teško. Naravno da želiš da ti dete ima savršen život, ali to je samo manja rupa na njegovom životnom putu. To je nešto s čim moraš živeti i prilagoditi se."

Ko je Majkl Oven?

Nekadšanji engleski fudbaler Majkl Oven rođen je 1979. godine u Česteru, a prve korake napravio je u klubu Mold Aleksandrija. Već sa 12 godina prešao je u Liverpul, gde je stigao i do prvog tima, a kasnije bio i jedan od najboljih igrača slavnog kluba sa severa Engleske.

Oven je od 1996. do 2004. godine nosio dres Liverpula, zatim je jednu sezonu bio član Real Madrida, nakon čega se odmah vratio u Premijer ligu. Nosio je dres Njukasla, zatim Mančester junajteda - što mu navijači Liverpula nisu oprostili, i na kraju Stouka u kojem je završio karijeru ispresecanu povredama.

Za reprezentaciju Engleske nastupio je 89 puta i postigao 40 golova, a bio je deo reprezentacije i na velikim takmičenjima. Debitovao je na Svetskom prvenstvu 1998. godine kada je postao najmlađi Englez koji je igrao na Mundijalu, ali i najmlađi strelac za englesku reprezentaciju na Svetskim prvenstvima. Igrao je još i na Evropskom prvenstvu 2000, Svetskom prvenstvu 2002, Evropskom prvenstvu 2004 i Svetskom prvenstvu 2006. godine.

Sa ekipom Liverpula Majkl Oven je osvojio šest trofeja, jedan je osvojio sa Njukaslom, a još tri u dresu Mančester junajteda. Ipak, najveći trofej koji je osvojio u karijeri je Zlatna lopta iz 2001. godine, kada u konkurenciji Raula, Olivera Kana, Dejvida Bekama, Frančeska Totija, Luisa Figa i drugih fudbalera.