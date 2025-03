Talentovani fudbaler priznao krivicu, pa nastavio da igra za ekipu još nekoliko nedelja, prije odlaska u zatvor.

Velški fudbaler Evan Pres (24) prinuđen je da prekine fudbalsku karijeru koja je ove sezone sasvim pristojno izgledala. Nekadašnji učenik Njuporta, velškog tima koji se takmiči u engleskim ligama sada poslednjih nekoliko sezona nosi dres Beri Taun junajteda u rodnom Velsu, ali u naredne dvije i po godine to neće moći da radi - razlog je zatvorska kazna koju odrađuje!

Beri Taun je istakao da nisu imali pojma da je njihov zamjenik kapitena u opasnosti od zatvorske kazne sve do trenutka kada je osuđen! Vezista Evan Pres osuđen je na dvije godine i šest mjeseci zatvora u Njuport kraun sudu nakon što se izjasnio krivim za snabdijevanje najfinijim kokainom.

Pres je igrao svaku utakmicu ove sezone za poluprofesionalnu ekipu Barija, a kapiten tima bio je u 19 od 33 meča. On je ključni igrač za ekipu u Premijer ligi Velsa, pošto je postigao 11 golova u 187 nastupa od kada se pridružio klubu 2018, kada je baš iz Njuport stigao u klub.

Bari će sada ostati bez Pressa do kraja sezone nakon što je priznao da je dilovao kokain u Kardifu između februara 2021. i novembra 2023. Zanimljivo, Bari Taun junajted je rekao da nisu imali informacije u vezi sa tim slučajem, a Pres je igrao u sva tri njihova meča od kada je priznao krivicu na sudu 11. februara. "Budući da smo brutalno iskreni, čuli smo za ovo tek na dan kada je osuđen. Nikada nam nije rekao", rekao je portparol kluba za Vels Onlajn i dodao: "Nismo znali sve do pola sata nakon izricanja presude 19. marta kada nas je kontaktirao član porodice. Od izricanja presude čuli smo ponešto o slučaju, ali nemamo sve informacije. Obrađujemo vijest. To je pravi šok".

Klub koji je već godinama Presov dom pokušao je da zaštiti svog igrača. "Evan je divan mladić. On je dio našeg kluba već sedam godina. Napravio je grešku i koliko razumijem, to se dogodilo prije nekog vremena. Mi smo porodični klub koji želi da naši igrači budu uzori. Ovo je bila novost za nas", rekao je portparol. Mobilni telefon koji je Pres koristio prilikom dilovanja je uništen, a on mora da plati 190 funti kazne.