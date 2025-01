Odnos Zlatana Ibrahimovića i Pepa Gvardiole već deceniju i po privlači ogromnu pažnju. Sada kada je Šveđanin odveo Špancu jednog od najvažnijih igrača, njih dvojica su ponovo tema u medijima.

Izvor: Jonathan Moscrop / imago sportfotodienst / Profimedia

Zlatan Ibrahimović bio je poznat kao igrač koji i javno i privatno želi da svakoga "stavi na mjesto", ali je sukob sa Pepom Gvardiolom ipak ostao kao jedan od najvećih u njegovoj karijeri. Njih dvojica sarađivali su od 2009. do 2011. godine u Barseloni, u kojoj je Šveđanin najprije boravio na pozajmici, a potom je u jesen 2011. otišao nazad u Italiju, ali ne u Inter, već u Milan.

I danas, kada je Ibrahimović praktično sportski direktor roso-nera, njih dvojicu vezuje dosta toga. Desni bek Mančester sitija Kajl Voker, kapiten Gvardiolinog tima, predstavljen je ove nedelje u Milanu kao novi igrač velikana sa San Sira i na konferenciji za novinare bio je upitan za razgovor sa Gvardiolom.

Šveđanina niko za Pepa nije pitao, a većina je znala šta on odavno misli o njemu. Još od kada ga je u svojoj knjizi nazvao "kukavicom bez kičme".

"Zlatane, ovdje ne dovozimo Ferarije"

Čim se vratio u jesen 2011. iz Barselone, Ibrahimović je bio veoma direktan u razgovoru sa medijima. "On je filozof koji je uništio moj san da igram za Barselonu. On je trener koji me nije htio i nisam želio da traćim svoje vrijeme. Želim da vratim svoju ljubav za fudbalom u nekoj drugoj ekipi. Ostala mi je motivacija i snaga da igram dobro, a pitajte njega šta je bio razlog našeg lošeg odnosa. On je bio problem i ne znam o čemu se radi. Ja sam veoma srećan jer sam u Milanu", kazao je tada Ibrahimović (43).

Zlatan je za vrijeme boravka u Španiji 46 puta nastupio za Barsu, dao 22 pogotka, a smatrao je da je "žrtvovan" u trenutku kada je Gvardiola promijenio taktiku iz 4-3-3 u 4-5-1, da bi stvorio više prostora za Lionela Mesija. Šveđanin je sve češće završavao na klupi i to nije opraštao Pepu.

"Nije to bilo više o mojim igrama, osjetio se uvrijeđenim kada sam mu rekao da mi je potrebno više prostora i kada sam mu rekao kako bih želio da igram. I to je OK, on je trener, kada su loši rezultati on ide, a igrači ostaju. To poštujem, ali budi otvoren i direktan, da bismo se razumjeli".

Gvardiola je na jednom od prvih sastanaka u Barseloni rekao Ibrahimoviću da su igrači Barselone još od "La Masije" učeni da budu skromni. "Slušaj Zlatane, ovdje ne dolazimo u Ferarijima", kazao mu je Španac.

Nije bilo potrebno ništa više od toga da izazove Ibru, koji je bio finansijski "pretežak" za Barselonu kao rezerva, a Gvardioli se nije uklapao u tim. To je bio još jedan, veoma bitan aspekt problema.

"Hoćeš vatru? Spaliću te"

"Kada sam četvrtu utakmicu završio na klupi, počeo sam da se bunim, jer mi više nije bilo OK. Na klupi sam zbog situacije koju sam stvorio ne svojim izborom, već odlukom onih iznad, čija sam bio skupa investicija. I onda sam došao na trening Ferarijem, i to sam dovezao 'Enco Ferari'. I znao sam da će to stvoriti novu situaciju, pa sam parkirao auto ispred njegove kancelarije. 'Hoćeš da izazoveš vatru? Daću ti je, ali spaliću te'.

Šta mu je na taj gest odgovorio Španac?

"Nije rekao ništa, jer me je izbjegao", rekao je Ibrahimović u jednom intervjuu.

Više detalja o svojim svađama sa Pepom Ibrahimović je iznio u svojoj knjizi, opisujući raspravu posle koje se navodno Gvardiola samo pokupio i izašao kroz vrata svlačionice. Bilo je to krajem aprila 2010, kada je Inter Žozea Murinja šokirao Barsu na Nou Kampu i eliminisao je u polufinalu Lige šampiona.

"Potpuno sam pobijesnio nakon ispadanja od Intera. Očekivali biste da će Gvardiola reći par reči zauzvrat, ali on je beskičmena kukavica. Samo je uzeo malu metalnu kutiju i otišao, više nikad nije rekao ni riječ".

Gvardiola je sa Barselonom uzeo dvije titule prvaka Evrope, potom nastavio veliku karijeru u Bajernu i u Mančester sitiju, sa kojim je uspostavio apsolutnu dominaciju u Premijer ligi i takođe postao prvak Lige šampiona. Sa druge strane, Ibrahimović je nastavio veliku karijeru noseći dres Milana, Pari Sen Žermena, Mančester junajteda, Los Anđeles Galaksija i ponovo Milana, u kojem je osvojio titulu i u dubokoj igračkoj zrelosti 2022. godine i u kojem je sada visoki funkcioner.

"Gvardiola i ja nismo imali ležeran razgovor"

Izvor: YouTube/AC Milan

Kajl Voker, najnovije pojačanje koje je Ibrahimović predstavio u Milanu, ovako je govorio o poslednjem razgovoru sa Gvardiolom u Mančesteru.

"Kad sam pričao sa Pepom, nije to bio veoma ležeran razgovor, iz poštovanja koje imamo jedan prema drugom i prema tome šta smo osvojili, prema tome šta je on osvojio, šta sam ja takođe osvojio. Vjerujem da on zna šta donosim u svlačionicu i kakvu atmosferu stvaram", rekao je Voker.

"Ovdje sam da igram fudbal, da budem sa saigračima, ali Mančester siti je bio moja porodica, od kuvarica, do čistača, preko ekonoma do fizioterapeuta. Uvijek sam se trudio da svi budemo jedno. Sada želim da pokušam da stvorim isto ovdje, moram da naučim mnogo imena, da naučim italijanski i počeću da idem na časove. Zato sam došao ovdje, ne želim da osvajam samo u jednoj zemlji, već da promijenim zemlju i da i ovdje osvajam", dodao je poznati Englez.