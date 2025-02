Danas startuje druga polusezona u Meridianbet 1. CFL: Najzanimljiviju utakmicu 20. kola igraju Budućnost i Sutjeska pod Goricom

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Duga zimska pauza je prošlost, vrijeme je za proljećnu polusezonu u domaćem fudbalu – sve utakmice 20. kola Meridianbet 1. CFL igraju se danas.

Drugi dio prvenstva počinje s najvećim crnogorskim derbijem pod Goricom, gdje će pod reflektorima igrati Budućnost i Sutjeska (18 h). Od 14 časova na programu su dva duela – u Bijelom Polju se sastaju Jedinstvo i Bokelj, odnosno, Jezero i Mornar na Gradskom stadionu u Beranama.

Dečić će na popularnoj tuškoj ,,Bombonjeri“ dočekati Arsenal (15 h), a pod Malim brdom Petrovac će ugostiti Otrant (17 h).

„Plavi“ hoće smirenje nakon šoka u Kupu

Neprikosnoveni lider na tabeli elitnog ranga, podgorička Budućnost, šokantno je otvorio proljeće – senzacionalnom eliminacijom od Iskre koja je na penale prošla u polufinale.

Danilovgrađani su skinuli ,,plave“ sa trona masovnijeg takmičenja, što automatski znači da proslava stogodišnjice kluba pod Goricom ne može biti obilježena duplom krunom.

Izabranicima Ivana Brnovića ostaje liga, otvoreni put do titule, budući da imaju 12 bodova više u odnosu na najbližeg pratioca - Petrovac.

Sutjeska je predaleko, nije konkurent u borbi za trofej, ali kada se igra ljuti derbi – prednost, kvalitet, međusobni skor ili trenutna forma često ne moraju da budu presudni za epilog.

Gotovo svi parametri su na strani domaćina, koji nakon debakla u Kupu želi neki vid iskupljenja u najvećoj domaćoj utakmici.

"Sutjeska bez dileme spada u red klubova koji su se najbolje pojačali i to u svim linijama tima. Smatram da su sada kvalitetom među najbolje dvije ili tri ekipe. Mislim da će to prvenstvo, rezultati i igra pokazati. U ovom trenutku nije mogao da nam dođe teži protivnik. Iako do sada nisu pokazali ono što se očekivalo od njih, nemam dilemu da će u ovom dijelu sezone da poprave rejting i igru. Sada imaju iskustvo, a pritom su zadržali okosnice tima. Tu je i širi roster koji im je nedostajao u prvom dijelu. Očekuje nas težak susret. Trenutno smo malo poljuljani nakon ispadanja iz Kupa, ali sada je na nama da pokažemo od čega smo satkani. Očekujemo reakciju. Vjerujem da će igrači pokazati kako se brane boje najvećeg kluba u Crnoj Gori", rekao je trener Brnović na pres-konferenciji u kampu ,,plavih“ na Starom aerodromu.

Budućnost je ozbiljno pobjegla konkurentima u šampionatu, ali ispadanje iz Kupa boli stratega podgoričkog sastava.

"Sigurno težak udarac za naš klub. Cilj ove sezone je bio dupla kruna i podjednako smo pristupali svakoj utakmici. Kup utakmice su jako nezgodne, kao što se pokazalo. Jednostavno, nekada se desi da dođe loš dan. Pet dana nakon utakmice i dalje se sumiraju utisci. Okrenuli smo se duelu sa Sutjeskom, ali moram da kažem da nas je poraz od Iskre prilično uzdrmao. Ispali smo iz Kupa potpuno neočekivano, iako nam je on bio jedan od prioriteta ove sezone. Nismo vježbali penale i to je krivica svih nas iz stručnog štaba. Nismo pripremili utakmicu do kraja na način na koji je trebalo to da uradimo. Nismo se nadali penalima, ali mi iz stručnog štaba smo tu upravo zbog toga da pripremimo sve što je do nas. Napravili smo propust. Trebalo je da vježbamo penale dan ranije i vidimo ko je spreman da šutira i ko je u datom trenutku bolji u branjenju istih. Nemam potrebu to da krijem, to je očigledna greška, ali ovo je za mene veliko iskustvo. Najgore od svega je što klub pati zbog toga", ističe Brnović.

Navijači su ogorčeni zbog poraza od Iskre...

"To je dio ovog posla. Kada ste trener Budućnosti i igrate neriješeno u ligi odmah je problem, a kamoli ispadanje u Kupu od drugoligaša koji se muči, uz dužno poštovanje Iskri. Uradićemo sve da se iskupimo kroz prvenstvo. Jedna loša odluka ne može da poništi mnogo dobrih koje smo imali jesanas. Pozivam navijače da dođu u što većem broju i podrže tim u derbiju", izjavio je Brnović.





Nema favorita

Neprirodna razlika između osvjedočenih rivala na tabeli, čak 21 bod zaostaju Nikšićani za liderom.

Sutjeska je van svake priče oko trofeja, ali daleko od toga da je bez ambicija u nastavku šampionata.

Drastično izmijenjeni sastav Milije Savovića pokušaće da pojuri Evropu, a pozitivan rezultat pod Goricom dobro bi došao u ostvarenju (ne)realnih ciljeva.

"Derbi je sam po sebi specifičan. Ovo je najteža utakmica, pritisak je veći, a izrazitog favorita nema. Mnogo zaostajemo za ekipom Budućnosti, ali to ne mora ništa da znači. Pred nama je otvoren duel i ogroman motiv da pokažemo da tabela nije pravo mjerilo u kvalitetu dva tima. Očekujem neizvjesnost, a u krajnjem vjerujem da možemo do pozitivnog epiloga", rekao je za Pobjedu trener Savović.

Nije bilo previše zadovoljstva kraj Bistrice tokom jeseni. Mučili su se Nikšićani, napravili rokadu na klupi, bili u opasnoj zoni, a pred zimski rasput uspjeli da preskoče crvenu liniju.

Sutjeska je sedma, od inoscene udaljena devet koraka ili, možda, sedam, ako Evropu eventualno denese treće mjesto, što zavisi od ishoda Kupa.

"Tim koji smo imali jesenas nije mogao da iznese sve ono što traži grb Sutjeske. Rezultati su bili ispod očekivanja i bili smo primorani na ozbiljne promjene u rosteru. Angažovali smo šest novih igrača, od kojih su posljednja dva sa nama tek desetak dana. Radili smo kvalitetno tokom priprema, ali trenutno smo sami sebi nepoznanica. Takmičarske utakmice pokazaće koliko vrijedimo. Sigurno je da smo podigli nivo, imamo veći izbor i nadam se da možemo da se približimo vrhu. Borićemo se za treće mjesto, a vidjećemo da li je izvodljivo nešto više od toga", kazao je Savović.

Iskusni stručnjak ne može da računa na Đurovića i Vlahovića...

"Ostali su zdravi, mada smo imali manjih problema sa virusom, koji je prelazio sa igrača na igrača. Imam određenih nedoumica oko sastava, ali vjerujem da će svi momci koji istrče izvući maksimum", poručio je Savović.

Opreznost Petrovca

Petrovac se prije četiri dana plasirao u polufinale Kupa nakon pobjede nad Rudarom (2:1), a sada se vraća ligi, sa željom da odbrani drugu poziciju.

Prvi rival na otvaranju proljeća je komšijski Otrant, koji drži fenjer prvoligaškog karavana.

"Imali smo težak duel u Kupu, a takav će biti i prvenstveni meč sa Otrantom. Nikako nas ne smije zavarati pozicija Ulcinjana jer su se tokom pauze jako dobro pojačali. Imaju više kvaliteta i veći izbor dobrih igrača. Ipak, gledamo sebe. Pokušali smo da se odmorimo nakon prošle utakmice, ali naruku nam ne idu uslovi za igru pod Malim brdom. Teren će biti zahtjevan, ali kako je nama, tako je i rivalu. Svi momci su u kadru, izuzev Fausta. Domaćini smo i idemo na sva tri boda", rekao je trener ,,nebo-plavih“ Zdravko Dragićević za Pobjedu.

Jezeru svaki bod znači u borbi za opstanak

Jezero nije mnogo mijenjalo ekipu tokom zimske pauze.

Trener Miodrag Džudović vjeruje da sa trenutnim igračima može da izbori opstanak. Borba za prvoligaški status nastavlja se danas – sa duelom sa Mornarom u Beranama.

"Mornar je ekipa za svaki respekt. Ostavili su ljetos odličan učinak u Evropi, prije toga imali smo, istorijski gledano, najbolji učinak u prvenstvu. Sporije su ušli u ligaški dio, ali su se jenas vremenom dizali. Sada su se dodatno pojačali i nema sumnje da nas čeka težak duel. Što se nas tiče – spremni smo. Dobro smo odradili pripreme i vjerujem da ćemo to pokazati kroz takmičenje. Svaki bod nam je bitan, a danas želimo sva tri. Motiva ne fali. Daćemo sve što imamo za pobjedu koja bi bila vjetar u leđa u borbi za opstanak", rekao je golman Stefan Kastratović.





Raspored:

BIJELO POLJE: Jedinstvo – Bokelj (14h)

BERANE: Jezero – Mornar (14h)

TUZI: Dečić – Arsenal (15h)

PETROVAC: Petrovac – Otrant (17h)

PODGORICA: Budućnost – Sutjeska (18h)