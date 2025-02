Fenerbahče je već krenuo u akciju, a Juventus je navodno odredio i cijenu za srpskog napadača.

Izvor: Piero CRUCIATTI / AFP / Profimedia

Srpski centarfor Dušan Vlahović mogao bi na ljeto da pređe u Fenerbahče kod Žozea Murinja, piše poznati turski list "Hurijet". Navedeno je da je "Posebni" tražio da upravo Srbin stigne iz Juventusa i da predvodi napad novog sastava Fenera u sezoni 2025/26.

Pozivajući se na italijanski sajt "Europa kalčo", isti izvor tvrdi da je rukovodstvo Fenerbahčea na Murinjovo insistiranje već krenulo u akciju u vezi s ovim transferom. Vlahović ulazi sledeće sezone u poslednju godinu svog ugovora i odavno ne bi bilo iznenađenje da uskoro napusti Torino, s obzirom na njegovu visoku platu od 12 miliona eura i na sjajne igre novog centra Juvea Kolo Muanija.

Juventus bi navodno odobrio taj transfer za 25 do 30 miliona eura, a prema pisanju "Europa Kalča", Fenerbahče je spreman da plati tu cijenu i da ojača napad srpskom zvijezdom. Ako bi se to dogodilo, Edin Džeko bi mogao da ode iz Fenerbahčea na ljeto s obzirom na to da ima 38 godina i da mu ističe ugovor.

"To što ulazi u poslednju godinu ugovora nije jedini razlog zbog kojeg Juventus hoće da proda Vlahovića. Italijanski gigant je veoma zadovoljan nastupima Randala Kolo Muanija, koga je doveo iz Pari Sen Žermena tokom zimskog prelaznog roka, a 26-godišnji napadač postigao je pet golova. Novcem od prodaje Vlahovića, crno-bijeli planiraju da povećaju budžet za kupovinu Muanija", objašnjeno je.