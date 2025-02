Fudbaler Barnlija, Hanibal Mežbri optužio crnogorskog igrača za rasizam.

Izvor: Instagram/printscreen

Naš reprezentativac koji igra za Preston, našao se u centru pažnje nakon što je fudbaler Barnlija, Hanibal Mežbri, optužio Osmajića za rasističku uvredu tokom utakmice između Prestona i Barnlija, koja je odigrana 15. februara. Optužba je izazvala veliku pažnju u engleskim medijima, a Engleski fudbalski savez (FA) već je pokrenuo istragu.

Osmajić je brzo reagovao i u saopštenju za “Vijesti” negirao sve tvrdnje:

„I pored toga što je došlo do nesuglasica između nas dvojice, iznenadilo me je to da me je optužio za rasizam, jer to nema veze sa našim nesporazumom. Kao dokaz da nisam rasista govore moji postupci na terenu i van njega, gde se družim i sarađujem sa ljudima svih vera i nacija.”

Osmajić je dodao da je tokom svoje karijere igrao u različitim zemljama, poput Španije, Turske i Portugala, i da je uvijek imao otvoren odnos prema ljudima svih nacija:

„Na primjer, moja reakcija koja je prethodila suspenziji, kada sam oštro reagovao, kada sam stao u odbranu mog saigrača Holmsa – pitam vas da li bi neki rasista to učinio?“

Holms je podržao Osmajića, objavivši fotografiju na kojoj mu Osmajić pomaže dok leži na travi, i napisao: „Ležao sam pet minuta na terenu i ti me nisi napustio. Pravi prijatelj. Neko ko je rasista to ne bi uradio.“

Osmajić je, s druge strane, izjavio:

„Samim tim ne preostaje mi ništa drugo nego da zaključim da je Hanibal namjerno i svjesno izazvao ovaj incident, što se vidi i na snimku, gdje me gura sa leđa, dok sam bio bez lopte. Vidno i bezobrazno mi se smijao u lice i tom prilikom izazvao moju reakciju, kada sam mu rekao nešto što veze nema sa rasizmom.”

On smatra da je Mežbri iskoristio medije i društvene mreže da ga ocrni, nakon što nije uspio da ga pobijedi na terenu: „Sada se vidi da bez konačnog zaključka koristi medije i društvene mreže da me unaprijed ocrni, a što nije uspio na terenu kao pravi profesionalac rezultatski da ostvari.“

Osmajić je dodatno istakao: „Zemlja odakle ja potičem kao i njeni stanovnici smatra se kao tradicionalno gostoljubiva i multietnička, sa više vjera i nacija, gdje nema rasizma, pa u tom duhu i živimo zajedno u istim sredinama. Ja jesam poznat po tome da brzo odreagujem na neke provokacije, ali ponovo navodim da strogo odbacujem lažne optužbe Hanibala, za kojeg zna dosta medija i ljudi da je i ranije pokušavao da skrene pažnju javnosti na isti način kao i sada.“

Na kraju je poručio: „Znam da je rasista teška riječ. I znam da bilo ko, ko to izgovori i da ga proglase krivim, da je završio sa sportom. A ja nisam toliko lud da svoju karijeru izgubim zbog ovoga. Još jednom nisam rasista i imam dosta prijatelja koji su svih vjera i nacija. I samim tim strogo odbacujem lažne optužbe.“