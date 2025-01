Novinarka turskog porijekla Dženifer Kučukaslan postavila je jedno pitanje Zlatanu Ibrahimoviću zbog kog je promijenio svoj kompletan stav u intervjuu. Nije htio ni da je pogleda.

Svaka izjava Zlatana Ibrahimovića odjekne u javnosti, ali se rijetko pojavljuje u medijima i malo ko umije da priča sa njim. Prosto, Ibrahimović je "nezgodan karakter" i potrebno je vrijeme da se pridobije, kako bi od njega dobili odgovore koje tražite, a ako i na trenutak osjeti drugačiju energiju - odmah mijenja svoj stav.

To je na teži nači na svojoj koži osjetila novinarka Dženifer Kučukaslan, švedska novinarka sirijskog i turskog porijekla, koja je prije nekoliko mjeseci razgovarala sa Zlatanom Ibrahimovićem na nacionalnoj "ViaPlay" televiziji. Sve se događalo uoči meča 1. kola Lige šampiona između Milana i Liverpula, kada je Kučukaslan imala priliku da intervjuiše slavnog fudbalera, a njen intervju postao je viralan zbog toga što se Zlatan "brecnuo".



O čemu se radi? Ibrahimović je otišao u penziju i potom samo nekoliko mjeseci kasnije postao savjetnik vlasnika Milana Džerija Kardinalea, sa daleko širim ovlašćenjima (praktično je sportski direktor), a novinarka je u šali upitala da li je to bila ponuda koju nije mogao da odbije.

Zlatan to nije shvatio kao šalu, samo kao uvredu, tako da je odmah odgovorio: "Novac? Misliš da meni treba novac?", a kada je novinarka rekla da ne misli, opet je samo dodao: "Ponuda koja se ne odbija može da bude i bez novca, takođe".

Nekoliko mjeseci kasnije, o ovom intervjuu se i dalje priča, a sada je Dženifer Kučukaslan ispričala i svoju stranu priče: "Tresla sam se, neću da lažem. Obično ne budem nervozna i već ranije sam intervjuisala Zlatana, kada je bila sjajna atmosfera. On je ćudljiv tip, a te večeri nije bio raspoložen", rekla je novinarka i poručila da njen komentar o novcu nije pomogao.

"Malo je reći da nije cijenio to što sam rekla. Htjela sam po svaku cijenu da dobijem odgovor, ali posle tih riječi jedva da je htio da me pogleda", rekla je Dženifer Kučuklasan svjesna da je njen intervju odjeknuo svijetom: "Danima kada se ne mrzim, ne marim previše za to, ali drugim danima nisam baš srećna zbog tog intervjua. Nisam dobila odgovor, a on se iznervirao. Poenta je da i dalje ne znamo šta radi u Milanu".

I zaista je misteriozna Zlatanova uloga u Milanu, zadužen je za dovođenje igrača i trenera, ali zvanično se vodi samo kao savjetnik vlasnika Džerija Kardinalea, koga poznaje od ranije i kome je dobar prijatelj.

Zbog toga se "krio od javnosti" kada je Milan igrao vrlo loše kod Fonseke, trenera koga je Ibrahimović doveo umjesto Piolija, tako da ga nedjeljama nije bilo. Uspješno "izbjegava odgovornost" i krije se iza drugih, tako da je sportski direktor Antonio D'Otavio već zbog njega podnio ostavku.

Podsjetimo, Zlatan Ibrahimović je u međuvremenu otpustio i Fonseku i angažovao je njegovog zemljaka Serža Konseisaa, a sa njim na klupi Milan je već osvojio Superkup Italije.