Generalni direktor FK Crvena zvezda iskreno govorio o Nemanji Radonjiću

Izvor: MN Press

Generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić žali zato što Nemanja Radonjić ne igra u Real Madridu nego u Srbiji. On je otkrio da mu je to rekao i lično, opisavši u intervjuu za portal "Mozzart sport" detalje tog razgovora.

"On ima sve što je potrebno za igrača Real Madrida, brzina, šut, tehnika... Ima sve, a ne igra u Real Madridu, a dođemo u situaciju da nije standardan u Crvenoj zvezdi. I pustiš ga 15-20 minuta i on pokaže svu raskoš svog talenta. I onda kažem: Nemanja, crni sine, zašto ne igraš u Real Madridu, šta ćeš ovdje? Zašto Nemanja nemaš sada 50 ili 100 miliona eura na računu? Bog ti dao sve. Ali ne može, on ima svoje viđenje svijeta, fudbala... Nevjerovatno", kazao je Terzić.

Nemanja Radonjić vratio se ove sezone u Crvenu zvezdu posle neuspješne epizode u Torinu, kao i kratkih boravaka u Herti, Benfici, Majorci, bez značajnog doprinosa. Sa "Marakane" je otišao 2018. u Olimpik Marsej.

Ove jeseni, Radonjić je zablistao u Ligi šampiona, bio dvostruki strijelac u pobedi protiv Štutgarta, a onda je dao gol i na gostovanju Milanu na stadionu San Siro.

"Iskreno mislim da je Nemanja Radonjić najbolji igrač koga Srbija ima, kada bi mogao da bude stalno na nivou drugog poluvremena protiv Štutgarta ili kada je ušao protiv Milana. Rekao sam mu - Nemanja, pokazao si nam da možeš, hajde sada pokaži da hoćeš. Ali on se zadovoljava tim stvarima", dodao je Terzić.

Radonjićeva (28) trenutna tržišna vrijednost trenutno je procijenjena na 2,8 miliona eura.