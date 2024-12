Mohamed Salah objavio je fotografiju sa porodicom za Božić i to je razbijesnilo pojedince...

Izvor: Instagram/Mosalah

Mohamed Salah jedan je od najboljih fudbalera na svijetu. U ovom momentu je po mnogima možda i najbolji. Liverpul je trenutno na prvom mjestu Premijer lige i Lige šampiona, a Egipćanin ima ogromne zasluge za to. U domaćem šampionatu dao je 15 golova, uz 11 asistencija, dok je u elitnom takmičenju uz dva pogotka upisao četiri asistencije.

Dovoljno razloga za slavlje kako navijača Liverpula, tako i egipatskog fudbalera. On je uz članove porodice proslavio katolički Božić. Objavio je fotografiju na svojim društvenim mrežama gdje je uz svoje najbliže ispred jelke. "Srećan Božić", napisao je Salah uz fotografiju.

Nije se to dopalo mnogima, posebno onima iz Egipta. Oni su bijesni jer smatraju da je Salah "zanemario svoje korijene i vjeru i da je opčinjen pogrešnom tradicijom". Smatraju da to nije prikladno za ljude muslimanske vjeroispovesti, što se vidi po komentarima. "Sram te bilo, izdao si vjeru", "Opet si ovo uradio", "Ne zaslužuješ sa se zoveš Mohamed", "Kao musliman, kako da ti odgovorim? Da li treba da povučeš ovu čestitku, to je kontradiktorno sa našim vjerovanjima", "Izbriši ovo", "Ne, ne i ne. Nemoj ovo da radš". Bile su to samo neke od poruka koje je dobio na društvenim mrežama...