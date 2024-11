Koliko je ova trebala svima - igračima, navijačima i, naravno, Prosinečkom bilo je jasno u trenutku kada se Stevan Jovetić po izlasku iz igre zagrlio sa selektorom. Na kraju je Jovetić legendarnom hrvatskom fudbaleru posvetio pobjedu.

Izvor: Profimedia

Pobjeda kada je malo ko to očekivao, trijumf nakon sedam poraza zaredom, slavlje na oproštaju od B Lige nacija - fudbalska reprezentacija Crne Gore savladala je sinoć u Nikšiću Tursku (3:1).

U oslabljenom sastavu - što je i bila jedna od karakteristika ovog ciklusa, budući da selektor Robert Prosinečki nijednom nije mogao da računa na sve igrače - Crna Gora je pokazala karakter, ostvarila pobjedu koja uliva nadu pred naredne obaveze i na lijep način okončala četvrto izdanje najlmađeg Uefinog reprezentativnog takmičenja.

"Mislim da su momci odigrali fenomenalnu utakmicu sa Turskom, koja je jedna od najboljih ekipa u Evropi. Dali su maksimum i na tome im treba čestitati. Pogodili smo dosta stvari - bilo je debitanata, Ognjen Gašević je odigrao prvi meč, tu je bio i Milan Vukotić. Odigrali smo fenomenalno. Onda dolazimo do toga da je Nikola Krstović postigao tri pogotka. Odigrao je možda najbolju utakmicu u karijeri. Igrali smo 3-4-2-1. Mislim da smo sve pogodili, pogotovo u veznom redu", rekao je na pres konferenciji nakon meča selektor, Robert Prosinečki, koji je na pres konferenciji, na pitanje da li bi volio da ostane selektor reprezentacije, kazao da će javnost više znati nakon razgovora sa čelnicima FSCG.

"Kad Stevan Jovetić igra onda je svima mnogo lakše. Možda večeras nije odigrao najbriljantniju utakmicu u reprezentaciji, jer je tu ranije bilo još sjajnih mečeva. Ali, sa njim imamo sigurnost, kada on igra, saigrači daju još više. Do prije mjesec nije imao ekipu. Trenirao je sa fudbalerima Budućnosti i to ga je opteretilo", poručio je selektor.

"Pogodili smo sa Lončarom. I to je jedan znak, otišao je u rusku ligu, puno je bolji. Imali smo Gaševića i Vukotića, koji su odigrali odlično."

Ovaj ciklus u Ligi nacija definitivno su obilježile povrede - Prosinečki nijednom nije mogao da računa na najjači sastav.

"Imali smo dosta pehova u kvalifikacijama, pa nam se večeras nešto i vratilo. Odigrali smo dobro u Turskoj, a onda smo primili gol. U Nikšiću protiv Velsa nismo imali sreće, pa smo došli u veliki problem, jer nije lako kada izgubite pet utakmica. Momci su pokazali karakter. Atmosfera je bila odlična", objasnio je Veliki Žuti.

Prije Prosinečkog na pres konferenciji je govorio selektor Turske, Vinćenco Montela, koji je kazao da utakmice na ovom nivou ne bi trebalo da se igraju na terenu kakav je bio sinoć u Nikšiću. Turska je nakon sinoćnjeg poraza pala na drugo mjesto i moraće u baraž za ulazak u A Ligu nacija, gdje se direktno plasirao Vels, koji je nakon preokreta na domaćem terenu bio bolji od Islanda (4:1).

"Isto je i nama i njima. Kad izgubiš, onda ti sve smeta. Vels je pobijedio, oni će morati u baraž, a razmišljali su o tome da budu prvi. Malo smo im zagorčali, jer će morati u baraž. Teren je takav, kakav je. Padala je i kiša, ali kako nama, tako i njima", jasan je selektor.

Jedan ciklus je završen, "hrabre sokole" u martu očekuju kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo. Žrijeb je 13. decembra, a Crna Gora je u trećem šeširu. Ono što je neminovno, vremenom će doći do smjene generacija.

"Kod mene je dosta mladih debitovalo. Adžića smo zvali, ali smo imali nesreću da se stalno povređivao. Igrač koji je supertalentovan, koji će jednog dana biti vođa reprezentacije. Imamo Đukanovića, koji je nažalost izabrao pogrešnu ekipu. Otišao je u Standard, ali nema minutažu. Isto se radi o talentovanom igraču i Crna Gora će od njih u budućnosti očekivati da prave rezultate. Vidim još par igrača, ali ih neću imenovati da ne bude poslije da sam vidio ili nisam vidio nešto. Ali treba iskoristiti, dok još možemo, Jovetića, da ih nauči, da bude vođa koliko god bude mogao. Nadamo se Saviću, koji nam puno znači. Marušić još može. Da ne govorim koliko smo imali problema sa povredama, to je sve utaicalo na naše rezutate, gdje bismo vjerovatno bili bolji", zaključio je Prosinečki.