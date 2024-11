Nekada velika zvijezda svjetskog fudbala ponovo odlazi na pauzu zbog povrede i to po svemu sudeći u klubu više neće da tvrde.

Izvor: ALI HAIDER/EPA

Nejmar (32) ponovo odlazi na pauzu i trajaće bar mjesec dana! Zbog povrede tetive on će odsustvovati sa mečeva Al-Hilala četiri do šest nedelja, nakon što je donedavno odsustvovao tačno godinu dana.

Od oktobra 2023. do oktobra 2024. on se oporavljao od kidanja ukrštenog ligamenta i za to vrijeme propustio čak 53 utakmice svog saudijskog kluba. Prethodno nije igrao mjesec dana zbog problema za mišićem i zato je propustio još sedam mečeva.

Kada se sve sabere, nevjerovatno zvuči da je Nejmar odigrao kao saigrač Aleksandra Mitrovića i Sergeja Milinković-Savića samo sedam mečeva. Za 428 minuta u dresu Al-Hilala, jednu gol i tri asistencije on je u ljeto 2023. godine dobio ugovor težak 300 miliona dolara. I to garantovanih! Istovremeno, nejgova zarada na osnovu marketinških aktivnosti sa klubom se "penje" i do 400 miliona dolara, objavio je prošle godine Fabricio Romano.

Sve to nije daleko od računice da su Saudijci praktično dali Nejmaru po milion dolara za svaki minut proveden na terenu! Njegova godišnja plata iznosi 75 miliona dolara sa mogućnošću da novac poraste i do 200 miliona, a ugovor će mu isteći 30. juna 2025.

U takvoj situaciji, ne iznenađuje saznanje brazilskog lista "UOL" da Al-Hilal razmatra raskid ugovora zbog konstantnih problema nekadašnje zvijezde svjetskog fudbala. "Al-Hilal je htio i prošlog ljeta da se oslobodi Nejmara, ali sada se ponovo razmišlja o tome", navedeno je u tekstu.

Naravno, problem predstavlja vrtoglavi iznos na koji je Nejmar potpisao kada je došao iz Pari Sen Žermena.