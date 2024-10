Novi čovjek na čelu Partizana Rasim Ljajić je istakao da je spreman da odstupi sa funkcije ako ne donese boljitak klubu u kratkom roku.

Izvor: TV K1/Screenshot

Nova uprava na čelu sa Rasimom Ljajićem ušla je u Partizan, a gostujući na "TV K1" predsjednik privremenog organa koji rukovodi crno-bijelima je govorio o problemima u klubu i svom angažmanu. Ponovio je da se dug procjenjuje na oko 60.000.000 eura, ali da je to daleko od jedinog problema. Vidjeli smo i da je Čukarički zatražio novac od crno-bijelih nedavno i samo pogoršao situaciju u Humskoj.

Ljajić je na startu pojasnio šta tačno radi privremeno rukovodstvo kluba kako je izabrano i šta je prvi cilj. Kako kaže "prvo prolazno vrijeme" će uskoro, već za Novu godinu, pa ćemo vidjeti dokle se doguralo sa promjenama.

"Imali smo skupštinu fudbalskog kluba na kojoj je trebalo da se izabere novo rukovodstvo. S obzirom na to da je bilo vrlo malo vremena za kvalitetno sprovođenje izbora, predlog članova privremenog organa bio je da se formira krizni štab koji će rukovoditi klubom do sledeće skupštine, kada bi trebalo da dođe do izbora novih članova. Trenutno smo u fazi organizacije koja bi u narednom periodu trebala stabilizovati klub. Prvo prolazno vrijeme biće do kraja ove godine, kada ćemo procijeniti stanje kluba, u kakvom se nalazimo, da li ima napretka i da predložimo mjere koje će omogućiti da Partizan stane na zdrave noge," rekao je Ljajić.

Istakao je da je u klub stigao na poziv bivših igrača koji su ga kontaktirali, a najavio je da je spreman da ode iz kluba za dva mjeseca ako vidi da nema željene rezultate. Za sada znamo da je u Humsku doveo Predraga Mijatovića i Danka Lazovića, da je pružio podršku Savi Miloševiću, a da je dužnosti razrešio Ivicu Kralja i Ivicu Ilieva.

"Pozvali su me bivši igrači kluba koji su međusobno komunicirali. Prije mene je bilo nekoliko kandidata koje su konsultovali, ali su oni odbili da uđu u ovaj privremeni organ. Sjetili su se mene iz dva razloga: prvo, već sam bio deo uprave Partizana prije deset godina, a drugo, prije dvije godine pokrenuli smo inicijativu koja je dovela do sadašnjih događaja. Predložili su me, ja sam pristao, ali uz određene uslove, od kojih je jedan bio formiranje privremenog organa s rokom od maksimalno šest mjeseci. Rekao sam da ćemo se povući za dva mjeseca ako ne primijetimo podršku i napredak. Ako ne bude želje, volje i spremnosti da se ovaj problem riješi, dići ćemo ruke. Mislim da smo za nedelju dana postigli nevjerovatne rezultate s obzirom na objektivne probleme," zaključio je Ljajić.

Pričao je i o prethodnnoj upravi.... "Pritisak javnosti je bio toliko jak, da ljudi koji su bili u upravi nisu očekivali da će ostati. Razgovarao sam cijelo vrijeme sa njima u tom tranzicionom periodu koji je trajao nekih 15 dana. Htjeli smo da vidimo kakva je situacija, a najbolje informacije smo mogli da dobijemo upravo od tih ljudi. Bili su vrlo koperativni u pogledu tih informacija, koje su nama potrebne. Onda su se oni povukli, jer više nije bilo smisla da tu budu".