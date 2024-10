Bivši fudbaler i fudbalski analitičar Rade Bogdanović prokomentarisao je promjene u FK Partizan.

Izvor: MN Press/YouTube/UNA televizija

Radna grupa na čelu sa Rasimom Ljajićem preuzela je FK Partizan i jasno je da je pred njima vrlo težak i komplikovan zadatak, pošto je klub iz Humske u ozbiljnim finansijskim (i svim drugim) problemima. Bivši fudbaler i danas analitičar Rade Bogdanović pozdravio je dolazak Ljajića u tabor crno-bijelih istakavši da promjene koje namjerava da napravi ne zavise samo od njega.

"Gospodin Ljajić je iskusan političar, on zna lijepo da priča i lepo da pakuje. Meni je jako interesantno zašto je uopšte prihvatio taj posao. Ili je mazohista, ili je optimista. Realno, on jeste bio aktivan u FK Novi Pazar, stabilnom prvoligašku, on jeste kulturan, vaspitan, elokventan, čak i dobar političar, a da li će napraviti promjene, ne zavisi to samo od njega", rekao je Bogdanović tokom gostovanja na TV "Una" .

"Dolazi u klub koji je, ja sam to pričao još pre tri godine, ali kasno su ukapirali svi drugi, da je to jedan klub koji se nalazi u velikim problemima, više organizacionim, nego finansijskim. Sad je izašao na vidjelo sav onaj nerad od odlaska Zečevića, Bjekovića, pa sijaset bivših igrača poput Prekazija, Živkovića, Varge, Vermezovića, Klinčarskog. Ogriješili su se o ljude koji su pravili igrače i pravili novac", naveo je Bogdanović i dodao da kao i kada se pravi zgrada - najvažniji su dobri temelji - tako da je i Partizanu najvažnije ko je "statičar na gradilištu".

Rade Bogdanović ističe i da mu se dopada dolazak Predraga Mijatovića u Partizan, ali da smatra da je to istovremeno bio i "trik" Rasima Ljajića jer nije siguran koliko će legendarni fudbaler moći da pomogne kada nije na licu mjesta, u Beogradu. Zbog obaveza i porodice ostaje u Madridu.

"Da li je hrabrost Mijatovića? Da vam kažem, ja iskreno ne vjerujem u komisije. Zgadile su mi se još za vrijeme Skupštine. Tako i ova Radna grupa, privremeno su tu, dok se ne izabere Upravni odbor. Teško je na praznu kasu napravili bilo šta dok ne dođe glavni baja koji ima dubok novčanik. Teško daju sada pare jer je fudbal nesređen. Fino zvuči sve to sa Lazovićem, Mijatovićem i Ljajićem, međutim kako će to funkcionisati, vidjećemo u narednom periodu. Jeste Mijatović legenda Partizana, ali sam se mnogo naslušao priča o legendama koje su koštale klub duga od 55 miliona eura. Nagledao sam se ja toga", kazao je Bogdanović i potom dodao: "Koliko može da im donese dok živi u Madridu, da klub vaskrsne preko mejla... Mislim da je to trik, nije slučajno Rasim Ljajić političar, tražio je ime da smiri javnost".

Prema njegovim riječima, najbolji potez koji Rasim Ljajić može da napravi je da izađe sa podacima "koliko su legende kluba uzimale od menadžerskih provizija pri transferima" u poslednjih osam godina, dodajući i da bi dolazak nekog uglednog privrednika pokazao ozbiljnost i naznačio promjene u klubu.

"Jako ceijnim Miliju Babovića i čim nije ušao... To mi govori da situacija u Partizanu nije dobra, da tu treba dosta krvničkog rada i jako je teško rasterati šta su ovi uradili za osam godina. Imate nepotizam, glas i ćutnja se kupovala, zapošljavali su snaje i zetove, pa kad sam čuo koliko imaju zaposlenih - umro sam od smijeha", zaključio je Bogdanović i dodao da je nevjerovatno koliko pojedini loši igrači u Partizanu imaju visoke plate.