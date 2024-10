Vinisijus Žunior i Rodri glavni favoriti za osvajanje "Zlatne lopte"

Izvor: Tanjug, Kamil Zihnioglu/AP

Večeras od 20.45 u Parizu (u čuvenom teatru "Šatle") čeka nas dodjela "Zlatne lopte", najvećeg individualnog priznanja u fudbalu. Nagrada koju od 1956. godine dodjeljuje magazin "Frans fudbal" večeras će otići u ruke zvanično najboljem fudbaleru za prethodnu sezonu, a ne za učinak u kalendarskoj godini, kako je do skoro bilo.

To znači da će se vrednovati klupske sezone 2023/24, uz nastupe na Evropskom prvenstvu i Kopa Amerika, a iako je zvanično 30 kandidata u igri - već sada mogu bez problema da se izdvoje trojica. U toku dana, prije same ceremonije, biće objavljivano na kojim mjestima su završili slabije rangirani igrači, dok će se ime pobjednika čuvati do same dodjele i najvjerovatnije se krije među njima: Rodrijem, Vinisijusom Žuniorom i Džudom Belingemom.

Najmanje šanse svakako su na strani Džuda Belingema, a moglo bi da bude vrlo neizvjesno između Rodrija i Vinisijusa. Španac nije prošle sezone osvojio Ligu šampiona sa Mančester sitijem, ali je bio najbolji igrač Evropskog prvenstva, dok sa druge strane Vinisijus ima "ušati pehar" i nešto slabiji utisak sa Brazilom na Kopa Amerika.

Iako je Rodri zadnji vezni, lani je u dresu Sitija zabilježio devet golova i 14 asistencija, dok je dao i jedan gol na Evropskom prvenstvu, dok s druge strane Vinisijus - lijevo krilo ili napadač Reala - ima učinak od 24 gola i 11 asistencija.

Ko će pobijediti? Kladionice prednost daju Vinisijusu Žunioru ispred Rodrija, dok je nešto ranije i španska "Marka" objavila da je Brazilac osvajač Zlatne lopte.

Ko god od njih dvojice bude dobio nagradu, svakako neće biti nezasluženo, ali jasno je da ipak nije na nivou nekih od prethodnih sezona koje su nam prezentovali Lionel Mesi (osam nagrada) ili Kristijano Ronaldo. U njihovoj eri, samo su Benzema i Modrić osvajali ova priznanja, a vidjećemo ko će ih "naslijediti" - ako uzmemo u obzir da je prošlo njihovo, iako se i dalje bave fudbalom, međutim na jedan drugačiji način u Americi i SAD.

Na ceremoniji u Parizu biće dodijeljena i "Zlatna lopta" najboljoj fudbalerki svijeta, potom "Jašin trofej" za najboljeg golmana, "Kopa" trofej za najboljeg mladog igrača, "Gerd Miler" za najboljeg strijelca, "Sokrates" za humanitarni rad, a tu su i nagrade za najboljeg trenera u muškom i ženskom fudbalu.

Takođe, tu je i nagrada "klub godine" u muškoj i ženskoj konkurenciji.