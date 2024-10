Budući predsjednik Partizana poslao dramatičnu poruku o stanju u klubu i svlačionici.

Izvor: MONDO/Nebojša Marković

Budući predsjednik FK Partizan Rasim Ljajić u ponedeljak će preuzeti rukovođenje klubom i napraviće radikalne rezove. Već je najavio da će klub morati da dijeli otkaze brojnim zaposlenima pod ugovorom, a moraće da napravi i krupne promjene u svlačionici.

Koliko su te promjene neophodne pokazali su i loši rezultati Partizana ovog ljeta, istorijski debakl u derbiju protiv Crvene zvezde (0:4) i veliki problemi u igri. Rasim Ljajić je o tome govorio za TV Prva potpuno otvoreno.

"Trener je tu, Savo Milošević doveden je prije 15-20 dana, ali ovaj sistem 'daj pare, pa da dovedemo igrače da budu godinu dana, pa odu', ne daje rezultat. Pričao sam sa trenerom i kaže da od postojećeg kadra ima sedam igrača koji nisu za Partizan, nego ne bi mogli da igraju nigdje po kvalitetu, ni u jednoj ekipi Superlige. Zašto su tu? Dobro me pitate, ali sramote me je da objašnjavam šta je. Greška, zapravo to su greške. Ljudi odmah misle na 'ugrađivanje', a ne mislim na to, niti u namjere zašto su oni tu, ali efekat je taj. Da imate trošak za sedam igrača koji vam ne služe ničemu. Ničemu! I neke igrače ćemo otpustiti, već u januaru ćemo olakšati budžet za dva miliona jer ćemo neke da otpustimo, a neki potom imaju ugovor do juna".

"Ne možete dovesti u Partizan igrača koji ima 50.000 platu. jednog-dvojicu možete, ali u stanju u kojem je Partizan, ne možete da dajete toliki novac, da imate šest, sedam, osam takvih igrača. To je nenormalno. Imamo situaciju da su u dva prelazna roka dovedeno 30 igrača. To ni Mančester junajted ne može da izdrži. I da imate najbolje namjere, neminovno je da pogriješite, a greška sada mora da se svede na minimum minimuma da bismo mogli da dođemo na zelenu granu, jer se svaka greška skupo plaća. Sa ovim dugom i sa ovim stanjem, svaka greška je bukvalno duplirana", dodao je Ljajić.

Država u oktobru pomogla sa dva miliona eura

Bio je upitan da li je imao dilemu kada je prihvatio.

"Naravno da sam imao dilemu, imam je i sad, ali sada nemam kud. Riješio sam i ovo mi je prioritet svih prioriteta. Ne trebaju mi slava, pare, svi ćemo raditi bez dinara. Partizanu je potrebna pomoć, a ne da Partizan pomaže druge, kao godinama i decenijama unazad. Svi koji vole Partizan treba da pomognu da se klub stabilizuje".

Rekao je Ljajić da je država pomogla Partizanu ovog mjeseca da dobije evro-licencu sa dva miliona eura pomoći.

"Mislim da mogu da napravim napredak, jer gore od ovog teško može. Niko ne bi trebalo da misli da bilo ko ima čarobni štapić, da donese pare... Nema tih para i bez pomoći države ne bismo rešili licencu. Država je obezbijedila dva miliona, klub je platio milion, ali već u decembru slijedi nova ista takva obaveza, pa u martu još jedna. Niko neće da daje nekome ko je hronični bolesnik i ko ima bajpas. Ne postoji takav klub u koji neko ubacuje novac kao u neki ćup, a da on misli 'Dobro je, neko brine o nama, neće Partizan da propadne'. Pa, propali smo, Glazgov Rendžers je spao u četvrtu ligu. Ne bih se kladio da ne može da bude teže i gore, uvijek može da bude gore"

Budžet mora da se smanji za bar pet miliona

"Najveći dopirnos koji neko može da pruži Partizanu je da skreše troškove. To nije primjereno Partizanu, niti našim uslovima. Budžet od 22 miliona mora da se smanji najmanje za pet, a mislim i za više miliona. Obaveze prema igračima su na godišnjem nivou 10 miliona evra, to mora da se smanji na osam, a vjerovatno i na sedam miliona. Od toga su pet i po miliona obaveze prema strancima. Ta politika mora da bude dramatično promijenjena. Moramo da napravimo uštede da bih otišao kod privrednika i tražio pomoć".

"Ko će da pomogne kada u klubu ima platu 56 trenera. To niko neće da plati, ni država, ni privatni sektor, ni bilo ko. Volio bih da smo prvaci Lige šampiona, više nego sve, ali u ovim okolnostima ne moramo da se trkamo sa drugima, već da stabilizujemo našu kuću, što je moguće više".

Partizan je u stanju socijalne potrebe

Ljajić je nekoliko puta naglasio da je Partizan u stanju "socijalne potrebe".

"Mnogi su imali koristi od Partizana, a sada je potrebno da Partizanu svi vraćamo. Od toga da neko kupi ulaznicu. I to je pomoć. Pa, sve do toga da neko smanji platu, a neko da radi i bez plate, ako zaista volimo taj klub. To je apsolutno prvi korak. Neko će imati manju platu, neko će ostati bez posla, jer ne možete imati 250 zaposlenih na 60 miliona eura duga. Nema odakle!"