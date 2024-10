Nekadašnji fudbaler Mančester sitija Benžaman Mendi oglasio se o optužbama za zlostavljanje žestoko udario na klub. Traži i veliki novac!

Izvor: Profimedia

Nekadašnji fudbaler Mančester sitija Benžaman Mendi (30), svojevremeno najskuplje plaćeni defanzivac svijeta (57 miliona evra 2017. godine), oglasio se još jednom o svom hapšenju u Engleskoj i optužbama za silovanje od kojih je pred sudom u Engleskoj zvanično oslobođen 2023.

"Nekoliko prvotimaca Mančester sitija, uključujući i kapitena kluba, bili su prisutni na žurkama kojima sam ja prisustvovao i koje sam organizovao. Svi smo pili alkohol. Imali smo neobavezne odnose sa ženama. Svi smo kršili kovid-zabrane. To ne opravdava moje ponašanje, ali osjećam da je nepravedno što je Mančester siti mene izdvojio na način na koji je to izveo. Razlika između mene i drugih igrača Mančester sitija je da sam ja taj koji je bio lažno optužen za silovanje i koji je bio javno ponižen", napisao je on u saopštenju.

Iste 2023, Mendi je napustio Mančester siti poslije dvije godine pakla, tokom kojih je bio lišavan slobode, protjeran iz fudbala i suspendovan odlukom kluba. Nakon optužbi da je imao u svojoj vili u Engleskoj "sobu za silovanje, u koju je dovodio i maloljetne djevojke", on se odbranio pred sudom i proglašen je nevinim, ali je sve što je prošao ostavilo velike traume.

U zatvoru je proveo više od četiri mjeseca i pušten je na slobodu uz plaćenu kauciju u januaru 2022. godine. Mančester siti ga je suspendovao čim su protiv njega podignute optužbe i "zamrznuo" je njegovu platu od šest miliona funti po godini.

Benžaman Mendi je sada igrač Lorijena, u drugoj ligi Francuske i nakon što mu je uništena karijera, pokrenuo je tužbu protiv Mančester sitija. Uz to, on ne želi da imenuje na koje igrače je mislio, mada je u tom periodu kapiten "građana" bio Brazilac Fernandinjo, a prije njega su to bili Vensan Kompani i David Silva, a aktuelni je Kajl Voker.

U sudskom sporu, nekadašnji reprezentativac Francuske i šampion svijeta sa "trikolorima" iz 2018. hoće da naplati izgubljenu dobit u periodu u kojem je bio suspendovan i ostavljen bez plate odlukom kluba od septembra 2021. do jula 2023, kada mu je istekao ugovor.

"Ne mogu da ne osjetim da klub želi da oslika scenu u kojoj sam se ponašao nesmotreno i da me je ta nesmotrenost dovela do toga da budem uhapšen zbog zločina koje nisam počinio. Htio bih da naglasim da u to vrijeme nisam radio ništa što nije radilo i još nekoliko igrača Mančester sitija iz prvog tima. Bio sam spreman da ispunjavam svoje igračke obaveze, a klub je znao da su i oni prisustvovali žurkama i da su se ponašali nesmotreno. Sa druge strane, nisam upućen u to da li je Mančester siti oduzeo platu još nekome ili suspendovao bilo kog drugog igrača, kada je javnost znala da su i drugi prisustvovali tim žurkama. Zato osjećam nevjerovatnu nepravdu zbog toga što me je Mančester siti izdvojio iz tima u momentu u kojem nisam radio ništa što nisu i drugi članovi ekipe", piše u saopštenju Benžamana Mendija.

Mendi je sa Sitijem osvojio tri titule Premijer lige u periodu od 2017 do 2021, a posljednji put je nastupio za "građane" 15. avgusta 2021. Potom je uhapšen, optužen i oslobođen.