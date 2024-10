Nemanja Krtolica oglasio se nakon što je dobio otkaz u Vojvodini. Nenad Lalatović je već ozvaničen kao njegov naslednik, a on je poslao emotivnu poruku javnosti.

Izvor: MN Press

FK Vojvodina otpustila je trenera Nemanju Krtolicu posle pobjede protiv Spartaka 4:0 u Subotici i dovela Nenada Lalatovića. Na dan kada je trener sa najviše pobjeda u istoriji kluba započeo svoj treći mandat, Krtolica se oglasio putem zvaničnog sajta "lala" i oprostio od ljudi iz kluba i navijača.

"Fudbal je više od sporta, to je način života. Lekcije naučene na fudbalskom terenu mogu se primijeniti na sve oblasti života, od učionice do sale za sastanke. Hvala svima... onima koji su vjerovali i onima koji nisu. Svim zaposlenima u sportskom centru 'Vujadin Boškov'. Hvala upravnom odboru, stručnom štabu, medicinskom bloku i svim navijačima. Poruka igračima koji su od prvog dana bili kakvi treba da budu, profesionalci…ponoviću ono što sam rekao i prije utakmice sa Spartakom u svlačionici: Dan za danom, ono što izaberete, što mislite i ono što radite, to ćete postati. Nijedna pobjeda nije konačna. Nijedan poraz nije fatalan – samo se hrabrost računa. Uvjek da budete srećni, znate zašto? Da ne očekujete ništa od drugih, jer očekivanja često bole. Svima sve najlepše u nastavku prvenstva", poručio je Krtolica.

Emotivnom porukom, on je završio trenerski mandat koji je bio kratak. Prvu utakmicu vodio je 1. septembra protiv Partizana u gostima (0:0), kada je naslijedio smijenjenog prethodnika Božidara Bandovića. Posle toga je pod njegovim vođstvom Vojvodina pobijedila Železničar (2:0) i IMT (3:0), zatim je kod kuće odigrala neriješeno protiv Radničkog (3:3) i izgubila od Novog Pazara (0:1). Pobjeda Vojvodine protiv Spartaka u Subotici bila je i oproštajna za Krtolicu.