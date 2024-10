Trener Partizana Savo Milošević govorio je danas na konferenciji za medije pred meč sa Tekstilcem.

Savo Milošević u subotu od 18.30 debituje drugi put kao trener Partizana. U Humsku stiže Tekstilac, a svi znaju da ne najvažniji zadatak da "rastereti" fudbalere koji su u velikom grču nakon očajnog početka sezone, tako da je tokom ove nedelje na tome i najviše radio sa svojim izabranicima.

"Ekipa je pod velikim psihološkim pritiskom i to je kamen spoticanja koji se reflektuje na nas. Ne postoji mnogo načina da se izađe iz krize, odnosno samo jedna - spremnost igrača da se žrtvuju jedan za drugog i da na karakter u sledeće tri-četiri utakmice izađu iz krize rezultatski. Ne znam jednu ekipu koja je bila u krizi i da je izašla iz nje da je igrala spektakularno, opušteno i lijepo. To nam je prioritet, kao što je bio da ih rasteretimo psihološki i mislim da smo dijelom uspjeli...", kazao je u današnjem obraćanju trener Partizana i pohvalio fizičku spremu svojih igrača.

U kontekstu toga, istakao je da mu to govori da "postoji voljni momenat" i svjesnost igrača o situaciji u kojoj se Partizan nalazi, dok je iznio i jedan poprilično šokantan podatak. A to je da su rezultati Bibarsa Natha, kada je riječ o intenzitetu trčanja, bolji nego kada ga je doveo prije pet godina.

Saopštio je da Mihajlo Ilić ima manju povredu i da bi uprkos njoj trebalo da igra, dok su Mario Jurčević i Kervin Arijaga prije opcije za klupu: "Poenta je da iskoristimo Natha koliko možemo, njegov kvalitet je neosporan, ja ću probati da organizujem da manje trči, ja se sjećam kad sam ga doveo, mnogi su mi prije pet godina prigovarali njegovo godište, tada, a sada pričamo i dalje o njemu kao nekog ko je mnogo bitan za ekipu", naglasio je Milošević.

"Ja sam poprilično ubijeđen da do juna imamo mnogo više vremena, doselekcijom u decembru i posle prevashodno u junu, doći ćemo do tog tima. Meni je to normalna stvar, izbor selekcije i igrača i procjena, suština je bila tada na osnovu analize koje imamo. Većina ljudi u klubu mi je reklo da Suma nije za klub i da ostane. Ne radi se o tome šta su razmišljanja prethodnika, već realna procjena naša posle nekoliko mjeseci na osnovu analize. Da li će biti slično sada, vidjećemo, ne mogu da kažem. Jer samo Natha sam ja doveo od svih ovih igrača. Ko će od njih ostati, zavisi samo od njih, ja nikoga od njih ne znam još. Teren i rezultati su jedino mjerilo, od toga će zavisiti i moja glava, moramo da nađemo rezultatski uspjeh, jun mi trenutno djeluje jako daleko", zaključio je trener Partizana.