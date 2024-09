Kristijano Ronaldo je objasnio zbog čega (i dalje) ne dozvoljava svom sinu da posjeduje pametni telefon i mnogi roditelji bi mogli da ga razumiju zbog toga.

Izvor: Cristiano Ronaldo/Instagram

Kristijano Ronaldo je jedan od najboljih fudbalera svih vremena i ujedno najpoznatija javna ličnost u ovom trenutku. Ronalda na društvenim mrežama prati više od milijardu ljudi, zarađuje ogroman novac zbog svog marketinškog potencijala i uticaja na ljude, a mnogi se pitaju kako uspeva da vaspita svoju djecu.

Ima ih petoro, Ronaldo je otac postao 2010. godine kada se rodio Kristijano Ronaldo junior, a ime majke do danas nije otkriveno - na osnovu sporazuma koji su potpisali. Uz to, Ronaldo je preko surogat majke dobio blizance 2017. godine, a potom je njegova devojka Georgina Rodrigez 2017. rodila kćerku. Par je potom 2022. godine saopštio da očekuje blizance, ali je dječak preminuo, dok je samo djevojčica preživjela. To znači da Ronaldo i njegova djevojka Georgina, uprkos tome što imaju profesionalnu pomoć, imaju pune ruke posla oko svoje djece.

Moraju da im daju pravi primjer, da ih nauče kako da ne "polete" u svijetu gde je lako poletjeti uz toliko poznate roditelje, a vrlo je zanimljivo da ih Kristijano Ronaldo i dalje drži podalje od pametnih telefona. I za to ima vrlo interesantno objašnjenje koje bi i te kako mogli da pročitaju i drugi roditelji.

Izvor: Cristiano/Instagram

"Da budem sasvim iskren, neću svom sinu kupiti smartfon (pametni telefon, prim. aut.). Ja sam sportista koji ima najviše pratilaca na Instagramu, na cijelom svijetu. I pratioci me vrlo često pitaju zašto svom sinu ne dozvoljavam da bude na društvenim mrežama. Razlog je taj što je moj sin napravio tajni Instagram nalog 2020. godine i za jedan dan dobio je milion pratilaca", ispričao je skoro Ronaldo i kazao da ga nije "ugasio" zbog ljubomore...

"Kad sam to otkrio, rekao sam mu da odmah obriše nalog i sada, iako ima 14 godina, nema pametni telefon. Tu odluku sam doneo jer želim da shvati vrijednost napornog rada, želim da vrijedno trenira i dostigne svoj potencijal", objasnio je Ronaldo koji poput svih roditelja ima muke "modernog doba".

Takođe, Ronaldo je veoma rigorozan kada je ishrana u pitanju, tako da prati i šta njegova djeca konzumiraju od hrane. Dobro je poznato koliko sam ulaže u svoje telo, tako da mu smeta kada vidi da piju gazirana pića i jedu brzu hranu, pošto i sam dobro zna koliko je to štetno: "Kad bih mu dao telefon, bilo bi mnogo teže da postigne sve ono što zapravo može... Ne želim da postane zavistan od tehnologija i zbog toga i dalje odlažem taj trenutak kad će dobiti telefon", objasnio je portugalski fudbaler zašto je tako rigorozan prema djeci.

Kristijano Ronaldo je dugo već u vezi sa poznatom argentinskom manekenkom Georginom Rodrigez, a u poslednje vrijeme spekulisalo se da su se njih dvoje venčali u tajnosti, što nije potvrđeno.