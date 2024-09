Dečić Admiralbet-u je presudio Milan Vukotić, golovima u 28. i 46. minutu.

Izvor: MONDO/ BALŠA JANKOVIĆ

Budućnost je u derbiju vodećih srušila aktuelnog šampiona i pobjegla na osam bodova, nakon samo devet odigranih kola.

Dečić Admiralbet-u je presudio Milan Vukotić, golovima u 28. i 46. minutu.

“Znamo šta je naš cilj i ne želimo o tome da pričamo, već samo da radimo. Sada nam je najbitniji sljedeći trening. Za ovu utakmicu smo se spremali kao i za svaku drugu, tako ćemo i za narednu. Ništa ne mijenja - lijepo je vidjeti da imamo osam bodova prednosti, ali to ništa ne znači, ostalo još tri četvrtine prvenstva i daleko je uopšte razmišljati na tu temu“, kazao je trener Budućnosti Ivan Brnović.

Budućnost je bila bolja u prvom poluvremenu, dala drugi gol čim je počeo nastavak...

“I Dečić je kod 2:0 imao dvije dobre šanse i rezultat je mogao da ode na drugu stranu. Na kraju smo i mi mogli da damo treći gol. Bez obzira na to, ja sam jako zadovoljan, prije svega sa timom, grupom koju imam, hemijom ekipi. Vidi se to jasno i igrači koji uđu, žele da daju maksimum, to ovaj tim čini jakim i snažnim“, zaključio je Brnović.