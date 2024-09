Sluti na promjene u Partizanu, najvjerovatnije se sprema odlazak Milorada Vučelića i Miloša Vazure.

Izvor: MN Press

Partizan je u velikoj krizi posle poraza od Crvene zvezde u večitom derbiju 4:0 na svom terenu. Najavila je grupa "Apel za spas Partizana" da će uraditi sve što je u njihovoj moći da istjeraju sadašnje rukovodstvo iz kluba, a sada "Telegraf" prenosi da je zakazana skupština FK Partizan.

Vandredna skupština je zakazana za 11. avgust, a prije zasijedanja se očekuje da bude održan Upravni odbor, kako bi bile ispoštovane sve procedure. Posle toga se očekuje da će se odlučivati o sazivu svih rukovodećih tijela u budućnosti, a gehneralni direktor kluba Miloš Vazura najavio je povlačenje.

"Istina je, zakazali smo sjednicu Skupštine za 15 dana zaključno od danas, to znači 11. oktobra. S obzirom na činjenicu da se u medijima i javnosti pojavljuju brojne spekulacije, reći ću vam samo da će na tom sazivu klupski organi odlučivati o narednim potezima u Partizanu, pa i u vezi sa njegovim rukovođenjem, isto tako i o izboru novog rukovodstva. Jer, jedini organ kome ću podnositi izveštaj je Skupština, a ne određenim grupama ljudi koji se danima unazad javljaju u medijima. Niti bježim, niti želim da bježim od odgovornosti. Apsolutno sam svjestan situacije u Partizanu, svestan aktuelnog momenta u kome se klub nalazi, svestan i mnogo drugih stvari, ali ću o svemu tome govoriti na Skupštini kada ću podneti i svoj izveštaj o radu. To je sve što želim da kažem i neću se više oglašavati do pomenutog zasedanja kada ću detaljno izneti svoje stavove", rekao je Miloš Vazura za "Telegraf".

