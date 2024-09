Mirko Ivanić nezadovoljan lošim ulaskom Crvene zvezde u meč protiv Benfike.

Crvena zvezda je doživjela poraz na startu Lige šampiona protiv Benfike, a opšti utisak je da je za to krivo slabo prvo poluvrijeme. Zvezda je do pauze gubila 2:0, bila je šokirana i povredom Ognjenom Mimovića i "tumbanjem" ostatka tima, da bi u nastavku bila daleko bolja i stigla je do gola preko Milsona. Na kraju, samo "utješni" pošto je Benfika slavila 2:1.