Hrvatski navijači okupljeni oko Torcide već tri decenije u prijateljskim odnosima sa Portugalcima, a povezale ih smrti.

Crvena zvezda i Benfika u četvrtak uveče (18:45) igraju prvi meč u novoj sezoni Lige šampiona, a plan gostiju bio je da se na stadionu nađu i obilježja Hajduka iz Splita! Portugalska navijačka grupa "No Name Boys" odnosno Bezimeni momci u prijateljskim je odnosima sa Torcidom, zbog čega je smatrala da je prikladno istaći zastave hrvatske navijačke grupe na stadionu u Beogradu.

Po riječima Ivice Dačića to se neće desiti, jer je srpska policija obavila detaljni pretres navijačkih rekvizita i oni neće moći da budu unijeti. Ipak, na stadionu "Rajko Mitić" nalaziće se članovi grupe "No Name Boys", koji su sa Splićanima u prijateljskim odnosima. Njihova saradnja počela je davne 1994. godine - samo dvije godine nakon osnivanja portugalske navijačke grupe.

Tokom gostovanja na utakmici u Splitu 1994. godine navijači Benfike istakli su transparent "Freedom for Croatia", a prilikom povratka kući trojica navijača portugalskog kluba poginuli su u autobusu prilikom saobraćajne nesreće. Prilikom posjete Lisabonu navijači Hajduka ostavili su cvijeće na spomen ploči posvećenoj poginulima, a nakon tog gesta rodilo se prijateljstvo između Portugalaca i Hrvata.